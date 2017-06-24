Путина вновь поймали на бесстыдной лжи об Украине 9 24.06.2017, 15:22

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Ложь прозвучала в фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Об этом сообщает российский The Insider.

"После того как Янукович заявил о том, что он должен перенести подписание соглашения о Евроассоциации сразу начались массовые беспорядки… Янукович не отдавал приказа о применении оружия в отношении демонстрантов", – заявил Путин.

После чего российский президент соглашается со словами Стоуна, что "полицейские не стреляли в ответ, а отступили, отозванные Януковичем".

Журналисты отмечают, что после отказа Януковича от ассоциации с ЕС в обмен на обещанные Путиным $15 млрд и скидку на газ на Майдане начались не беспорядки, а демонстрации.

Кроме того, "количество жертв среди полицейских и граждан" показывает, что силовики расстреливали украинев, а не наоборот: из 106 погибших на Евромайдане сотрудников правоохранительных органов было 19.

"Сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация, падение жизненного уровня населения. Сразу после получения независимости. Причем, какие власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не менялось", – заявил Путин.

В The Insider отмечают, что падение уровня жизни в Украине началось задолго до получения независимости и стало скорее ее причиной, чем следствием. В частности, уже в 1989 году УССР информировала Совет Министров СССР о проблемах с обеспечением мукой и хлебопродуктами.

"Это не мы решили присоединить Крым. Это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма, объявил о референдуме", – заявил Путин.

Однако в The Insider напоминают, что конституция Украины не подразумевает возможности для регионов выставлять на референдум вопрос об отделении. Не позволяет этого и конституция РФ.

"Более того, за одно только обсуждение возможности проведения таких референдумов, согласно новому путинскому законодательству, на российских граждан заводят уголовные дела... Путину хорошо известно, что референдум в Крыму был противозаконен, ведь сам он впервые стал президентом именно на волне борьбе с сепаратистами в Чечне", – резюмировали журналисты.