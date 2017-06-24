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Названы самые социально прогрессивные страны в 2017 году

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  • 24.06.2017, 15:25
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Американская организация Social Progress Imperative назвала самые социально прогрессивные страны мира в 2017 году.

В рамках исследования Social Progress Index эксперты оценивали страны по следующим критериям: медицина, санитария, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.

Самые высокие баллы и, соответственно, первую позицию в рейтинге получила Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. Замыкает тройку лидеров Исландия.

Топ-14 самых социально прогрессивных стран

1. Дания

2. Финляндия

3. Исландия

4. Норвегия

5. Швейцария

6. Канада

7. Нидерланды

8. Швеция

9. Австралия

10. Новая Зеландия

11. Ирландия

12. Великобритания

13. Германия

14. Австрия


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