Программу Зенона Позняка «Вольная Беларусь» изучают на экстремизм 4 24.06.2017, 15:36

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Зенон Позняк

Фото: charter97.org

Политик Лявон Борщевский написал заявление протеста на имя начальника таможни.

О скандальном случае написал на страницах "Народной воли" экс-депутат Верховного Совета, политик Лявон Борщевский.

Еще 28 апреля Брестская таможня реквизировала у него два экземпляра программы "Вольная Беларусь", разработанной группой экспертов под руководством Зенона Позняка. В группу, кстати, входит и сам Лявон Борщевский.

По возвращении в Минск Борщевский написал заявление на имя начальника таможни М.М. Яроцкого с настойчивой просьбой вернуть изъятые экземпляры. Программа – это 76-страничный труд, в котором изложено развитие будущего Беларуси и программа реформ.

"Я получил ответ на свое обращение, подписанное заместителем господина Яроцкого, – сообщает политик. – Сразу отмечу, что ответ написан на хорошем белорусском языке и изложен аж на двух с половиной страницах. Господин Кудаш утверждает, что действия его подчиненных в отношении меня были правомерными, так как существует "Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30" О мерах нетарифного регулирования "в отношении печатных и аудиовизуальных материалов, которые содержат призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", и что, мол, издания, которые я вез через таможенную границу, "могут содержать признаки проявления экстремизма".

Что тут сказать? Во-первых, выясняется, что в нашей стране действуют не законы или нормативные акты президента или правительства, а "решения коллегии". Во-вторых, "Народная программа "Вольная Беларусь" вообще не содержит никаких призывов: там нет предложений в повелительном наклонении и восклицательных знаков, так как это достаточно сухое изложение взглядов девяти соавторов "Народной программы" на возможное будущее Беларуси в самых разных сферах ее жизни.

В-третьих, мое заявление не было жалобой на конкретных лиц Брестской таможни, а констатировала нарушение моих прав как собственника в принципе", - сообщил Борщевский.

Представитель таможни сообщил Лявону Борщевскому, что теперь изъятые издания "находятся на экспертизе в Брестской областной экспертной комиссии, которая действует при Брестском областном исполнительном комитете".

"Как говорят, за это спасибо, но возникает еще один вопрос, – продолжает Борщевский. – Кто уполномочил областные исполнительные комитеты (не выборные органы!) заниматься экспертизой (а фактически цензурированием) каких-либо изданий и их ли это фунуции? Да еще, как я вычитал из этого документа, конфискованные на таможне издания могут подлежать "уничтожению или утилизации в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза". А вдруг у анонимного брестского эксперта есть личная неприязнь к ком то из авторов "Народной программы" или какие-то другие, чисто частные, мотивы? Я понял бы, если бы какое-то лицо, которому содержание изданий показалось подозрительным, обратилось в суд или в прокуратуру, а те, при необходимости, попросили бы экспертов в соответствующих областях дать свое заключение. Тогда, по крайней мере, можно было бы обжаловать то или иное решение такой инстанции в установленном законодательством порядке.

Честно скажу, белорусской прокуратуре (если она белорусская) нужно было бы посмотреть в другую сторону. В "едином таможенном пространстве ЕАЭС", действительно, есть на что обратить ее внимание. Зашел я на днях в один респектабельный книжный магазин в центре Минска. Свободно на полках стоят издания, на мой взгляд, четко ксенофобского (а значит, экстремистского) содержания -- названия говорят сами за себя: "Москвабад: как мигранты пожирают Россию"; "Преступный Интернационал в центре Европы. Как NATO создают государства-бандиты"; "Русская душа и нерусская власть"; "Империя для русских (как построить русский мир") и т.д., и т.п. И никто распространителей подобной литературы, как я понимаю, не трогает... Не бросают их на Володарку, как распространителя белорусской литературы Алеся Евдахо!

Мне, по правде, не жалко тех двух конфискованных экземпляров книги "Народная программа", которые у меня забрала Брестская таможня: дома я спокойно скачал их текст из интернета. Но стойкое впечатление, что Конституция и законы у нас как ... сами знаете что, остается".