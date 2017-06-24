Студент из Минска собрал редчайшую коллекцию футбольных маек 24.06.2017, 16:02

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Артемий Никитенко

Фото: onliner.by

Стоимость коллекции cоставляет $30 тысяч и постоянно растет.

Где-то в северном Лондоне сидит француз Арсен Венгер и думает, как вернуть «Арсеналу» былое величие. Где-то в северном Минске сидит белорус Артемий Никитенко и думает примерно о том же. Парень увлекся футболом в пять лет, к двадцати четырем стал несколько одержим им и теперь активно собирает могучую коллекцию спортивной атрибутики, бóльшую часть которой составляют майки сборной Франции и «Арсенала». Артефакты постоянно растут в цене, а их хозяин думает, как уехать жить в Лондон, пишет onliner.by.

Шел 1998-й. Пока отец доделывал дачу, его жена и сын смотрели чемпионат мира по футболу. Тогда все происходило во Франции. Хозяева были чудо как хороши. К концу турнира пятилетний Артемий запомнил весь состав. Потому обалдевал от счастья, когда на 93-й минуте финального матча Эммануэль Пети окончательно «похоронил» бразильцев.

Фото: onliner.by

Первые два мяча забил еще не до конца полысевший Зинедин Зидан. Ближе к миллениуму Артемий уговорил маму купить майку с его фамилией. Естественно, неоригинальную.

За «паленкой» отправились на чижовский рынок. По своей сути он был продуктовым. Но среди огурцов и простокваши можно было найти и какие-никакие шмотки. Там и обнаружилась стоячая синтетика с искомой фамилией на спине.

Артемий подрос, у него появился больший интерес к футболу, который присовокупил к почитанию сборной Франции любовь к лондонскому «Арсеналу». Вышеупомянутый Эммануэль Пети как раз выступал за этот клуб. Там же играли еще два крутых француза — Тьерри Анри и Патрик Виейра. Да и тренировал команду их соотечественник Арсен Венгер.

Так уж вышло, коллекция белорусского парня начала создаваться в Башкирии. Девушка Артемия находилась в селе Федоровка, подарочный шарф — в Лондоне, будущий коллекционер — в Минске. Прекрасная география. В общем, с того презента все и понеслось. Сейчас шарф уже сильно «уставший». Но, конечно, милый сердцу.

Фото: onliner.by

Коллекционер открывает шкаф-купе и демонстрирует свое богатство — более двух сотен футболок сборной Франции и лондонского «Арсенала». Майки плотно висят в арендованной квартире — в родительской и вовсе покоились по коробкам. В будущем Артемий хотел бы устроить мини-музей с более ощутимым простором, но пока отсутствует возможность.

Зато теперь вместо «паленки» Зидана у парня есть оригинал из лимитированной коллекции. Брал за 150 фунтов. Говорит, нормальная цена, даже низкая. В Европе лимитированные майки уходят по 500 за штуку.

Фото: onliner.by

Вообще же коллекционеры различают несколько типов маек:

Матчевые — непосредственно с плеча игроков. Стоят бешеных денег.

Оригинальные из ограниченных серий. Сейчас активно практикуются автограф-сессии игроков, которые уже закончили карьеру. С их подписями майки начинают стоить 300 фунтов.

Оригинальные реплики, идентичные тем, в которых играют футболисты. Обойдутся в 50—70 евро — в зависимости от нашивок (патчей), наличия фамилии с номером и длины рукава.

Суперсинтетические «китайки» — то, в чем вы росли, если хотя бы немного застали СССР или его послесловие. По себестоимости — доллара 3—4, на рынке — $15—20. Но это дурной вкус.

Фото: onliner.by

В среднем любая оригинальная футболка дорожает каждые десять лет в два раза. Весь шкаф Артемия постоянно прибавляет в цене.

— На эти два квадратных метра я потратил… Честно, хотел лучше подготовиться, но у меня котик решил упасть с балкона. Так что времени не хватило. Хотя вот все мои физические платежки. За абсолютно все футболки. Потратил от 10 до 15 тысяч долларов. За пять лет, которые я занимаюсь коллекционированием, стоимость всех моих маек поднялась в два раза. То есть сейчас в шкафу висит от 20 до 30 тысяч долларов.

Фото: onliner.by

Просим Артемия проиллюстрировать радикальное подорожание. Парень достает оригинальную футболку, в которой «Арсенал» играл в Кубке обладателей кубков 1994 года.

— Под девятым номером выступал Алан Смит, который провел победный гол «Парме». Выиграли тогда 1:0. Отдал за нее $40—50. Сейчас ее стоимость — около $250. Любая футболка в хорошем состоянии будет расти в цене. Этой майке через два года исполнится 25 лет. И она в состоянии адекватной носки.

Коллекционер продолжает прокачивать матчасть. Говорит, что есть несколько вариантов приобретения футболок:

Фото: onliner.by

При условии минимального знания английского и ровной работы рук самый простой — eBay. Но это дорого. Футболки с принтами стоят 100—150 фунтов. Для РБ дороговато. Для ЕС — норма. Там парень купил «банану» — самый чокнутый дизайн формы «Арсенала». Чистые 90-е.

При желании сэкономить — русские и украинские группы в соцсетях. У соседей есть портовые города. Туда везут «секонд». Люди покупают килограммами и иногда выуживают оттуда очень крутые майки. Килограмм, допустим, стоит 50 гривен. Майка продается до $20—40. Хороший бизнес. 90 процентов коллекции белоруса из Украины, России.

При наличии возможности — поехать в Лондон и купить в официальном фан-шопе. Хотя актуальные футболки можно приобрести в фирменных магазинах нынешнего технического спонсора «Арсенала» Puma или сборной Франции Adidas — даже в Минске.

Артемий отмечает, что фанаты лондонской команды не особо жалуют футболки Puma, но рационально подчеркивает, что за сотрудничество немецкий бренд одежды отстегивает клубу 30 миллионов фунтов в год. Это бизнес. Приходится терпеть.

Фото: onliner.by

— Есть книги, программки и прочий мерч. Думаю, если бы не коллекция, однушку в Минске я бы уже мог купить. Раньше заказывал большими партиями, так вынужден был ругаться с таможней. Приходил на вокзал с фотографией, говорил: «Вот это моя коллекция, я не буду продавать эти майки. Все чисто для меня, честное слово, отдайте, пожалуйста». Теперь появились другие возможности, да и друзья стали самостоятельнее. Так что мои обновки спокойно доезжают. Иногда приходят повторки, но качеством получше. Забираю их в основную коллекцию. Предыдущие отдаю или продаю в наш белорусский фан-клуб.

Откуда-то из-под стола магическим образом появляется стопка программок (это как в театре, только на стадионе). За внушительную кипу парень отдал 150 долларов. Где-то в сердцевине главный объект гордости — программка дерби северного Лондона сезона 1966—1967. «Тоттенхэм» — «Арсенал». Ей полвека.

Фото: onliner.by

В нашем регионе культура коллекционирования футбольной атрибутики — не в топовом топе. Да, существует соответствующее комьюнити. Но это не про РБ, а про СНГ.

— В нашем фан-клубе есть ребята, у которых там 20 футболок, может, чуть больше. Ну, явно не мой объем. Знаю, есть парень в Днепропетровске. У него около 100 футболок «Арсенала». Есть ребята, которые коллекционируют все — не тематические. Безусловно, у них больше футболок. Есть, в конце концов, футболисты. Они обмениваются со своими коллегами. Конкурировать с профессионалами мало шансов.

В качестве примера — «инопланетянин» Леонель Месси из «Барселоны». Недавно аргентинец опубликовал в Instagram свою коллекцию. Есть повод позавидовать — и обхвату, и масштабу, и подаче.

Фото: onliner.by

— Главный вопрос вечера: откуда деньги на всю эту красоту?

— Я никого не грабил. Честное слово, — смеется Артемий. — Занимаюсь продажами в IT. Много и усердно работаю. Футболки стараюсь брать подешевле.

Вообще, 30-го числа у парня вручение диплома. В этот день он официально станет учителем истории с самой большой коллекцией футболок в СНГ.

— Несмотря на то, что я «олимпиадник», с учебой не сложилось. Поступал на юрфак, в тот год был рекордный конкурс. Не хватило пары баллов до бюджета, даже при наличии хорошего аттестата. Отучился полгода, грянул кризис — забрал документы. Потом поступил в пед. Но на втором курсе почесал голову: «Стоянка! А что я есть-то буду?» В итоге перевелся на заочку. Стал искать место в жизни. Ввиду того что с интернетом у меня всегда все было ок, вроде нашел.

Фото: onliner.by

Артемий признается в собственной одержимости. Девушка старается максимально поддерживать его. Но это нелегко дается.

— Иногда срывается, конечно. Хреново жить, когда понимаешь, что у тебя в съемной квартире всяких разных артефактов ценой в свою собственную. Родители сначала тоже не понимали меня, потом смирились, а сейчас даже интересуются, как все продвигается.

Артемий хочет сыграть в Григория Лепса и уехать жить в Лондон. Парень любит Беларусь, но мечта слиться со столь почитаемой культурой мотивирует.

— Нравится сама агрессия, направленная в сторону исполнения этой мечты. Я вполне допускаю, что изнывать от желания жить в Лондоне и ходить на матчи «Арсенала» по ощущениям будет круче самой жизни в Лондоне и походов на матчи «Арсенала».

Ближайшая цель парня — сгонять в столицу Великобритании на boxing day. Boxing day — очень крутая чисто английская забава. В рождественскую пору организаторы чемпионата так уплотняют календарь, что зрители могут увидеть от четырех до шести матчей своей команды буквально за две недели.

Фото: onliner.by

Полюбить лондонский «Арсенал» прямо сейчас — довольно сложное предприятие. Команда танцует в предместьях пьедестала, но не забирается на него. В Лиге чемпионов не проходит дальше 1/8 финала. Раньше же «Арсенал» проходил чемпионат без единого поражения и являлся обителью душевных алкоголиков вроде своего легендарного капитана Тони Адамса, который мог выйти на поле в подпитии, попасть в тюрьму на несколько месяцев, показать болельщикам другой команды непристойный жест, но быть лучшим на поле. Реально фольклорный персонаж.

Артемий с благоговейным трепетом достает его майку сезона 1993 года. Говорит: эта гарантированно входит в тройку любимых.

Фото: onliner.by

В ней же майка голландского нападающего Денниса Бергкампа.

Замыкает тройку очень редкий «вырви-глаз» — вратарский свитер Дэвида Симена.

— А вообще, я хочу поблагодарить белорусского футболиста Александра Глеба. Когда он перешел в «Арсенал», матчи команды стали показывать во всеобщем доступе каждую неделю. Раньше же мы с трудом их вылавливали. В белорусском фан-клубе «Арсенала» 300 человек. Многие из них пришли из-за Александра. Белорус очень крутой. Помню, какое было разочарование, когда он перебрался в «Барселону», еще большее, когда у него там не пошло, и еще большее, когда он слился в клубы вроде «Бирмингема».

Артемий носит свои футболки только по особым случаям — финал какого-нибудь турнира, допустим. Так как частая стирка ухудшает состояние. Особого ухода коллекция не требует. Просто периодически надо прореживать футболки и проветривать их.

Фото: onliner.by

Парень говорит, что коллекция — безусловная и очень важная составляющая его жизни, и очень дорожит ею — и жизнью, и коллекцией.

— Котику здоровья.

— Спасибо.