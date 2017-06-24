Независимый эксперт: Стагнация белорусской экономики продолжится 6 24.06.2017, 16:13

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Фото: tut.by

Даже оптимисты не сулят луканомике ничего хорошего.

«Устойчивое мнение: стагнация продолжится. Даже оптимисты прогнозируют, что экономика будет в угнетенном состоянии», – об этом 23 июня на презентации аналитического сборника «Белорусский ежегодник» заявил экономист Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC, Минск) Дмитрий Крук, пишет «Экономическая газета».

Эксперт отметил, что в отличие от прежних лет, в 2016 году «рецессия воспринималась не как нечто критичное, а как порядок вещей».

2016 год стал вторым годом экономического спада в Беларуси. Дмитрий Крук констатирует, что экономические власти воздержались от проведения сколько-нибудь серьезных институциональных изменений и тем самым не противодействовали расширению негативных тенденций. «Они по-прежнему исходили из приоритета недопущения финансовой дестабилизации, проводя жесткую монетарную и фискальную политику. Это позволило нейтрализовать угрозы новых инфляционно-девальвационных витков», – пишет эксперт, подводя итоги 2016 года.

На презентации Дмитрий Крук обратил внимание, что экономистов больше не спрашивают об инфляции, девальвации и курсе доллара в Беларуси – «эти вопросы не актуальны с 2015 года».

Эксперт обратил внимание, что в минувшем году спад приобрел устойчивый характер и автоматического выхода из рецессии нет. Экономист не исключает, что будет потеряно десятилетие и в 2020 году Беларусь по многим показателям будет иметь то же, что в 2010 году.

Дмитрий Крук отметил также угрозу «долгового навеса»: критический уровень проблемы плохих долгов и обремененности государственным долгом как следствие нерешенности структурных проблем и продолжительной рецессии. Независимый эксперт считаете, что в данных условиях маловероятно и практически не достижимо обеспечение устойчивого роста белорусской экономики в краткосрочной перспективе. При этом Крук подчеркивает, что задача повышения темпа долгосрочного роста является на сегодняшний день безусловным приоритетом экономической политики.