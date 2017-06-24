закрыть
24 июня 2017, суббота, 20:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Независимый эксперт: Стагнация белорусской экономики продолжится

6
  • 24.06.2017, 16:13
  • 8,224
Фото: tut.by

Даже оптимисты не сулят луканомике ничего хорошего.

«Устойчивое мнение: стагнация продолжится. Даже оптимисты прогнозируют, что экономика будет в угнетенном состоянии», – об этом 23 июня на презентации аналитического сборника «Белорусский ежегодник» заявил экономист Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC, Минск) Дмитрий Крук, пишет «Экономическая газета».

Эксперт отметил, что в отличие от прежних лет, в 2016 году «рецессия воспринималась не как нечто критичное, а как порядок вещей».

2016 год стал вторым годом экономического спада в Беларуси. Дмитрий Крук констатирует, что экономические власти воздержались от проведения сколько-нибудь серьезных институциональных изменений и тем самым не противодействовали расширению негативных тенденций. «Они по-прежнему исходили из приоритета недопущения финансовой дестабилизации, проводя жесткую монетарную и фискальную политику. Это позволило нейтрализовать угрозы новых инфляционно-девальвационных витков», – пишет эксперт, подводя итоги 2016 года.

На презентации Дмитрий Крук обратил внимание, что экономистов больше не спрашивают об инфляции, девальвации и курсе доллара в Беларуси – «эти вопросы не актуальны с 2015 года».

Эксперт обратил внимание, что в минувшем году спад приобрел устойчивый характер и автоматического выхода из рецессии нет. Экономист не исключает, что будет потеряно десятилетие и в 2020 году Беларусь по многим показателям будет иметь то же, что в 2010 году.

Дмитрий Крук отметил также угрозу «долгового навеса»: критический уровень проблемы плохих долгов и обремененности государственным долгом как следствие нерешенности структурных проблем и продолжительной рецессии. Независимый эксперт считаете, что в данных условиях маловероятно и практически не достижимо обеспечение устойчивого роста белорусской экономики в краткосрочной перспективе. При этом Крук подчеркивает, что задача повышения темпа долгосрочного роста является на сегодняшний день безусловным приоритетом экономической политики.


Мнение

По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина
К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч


Интервью

Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Евгений Афнагель: Диктатура труслива
Евгений Афнагель: Диктатура труслива