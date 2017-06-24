Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике 8 24.06.2017, 16:20

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иллюстрационное фото zdorovie.com

Почему для помидоров и цитрусовых лучше найти другое место хранения.

Часто нам кажется, что лучший способ сохранить еду — положить ее в холодильник. С некоторыми продуктами это правило не работает, пишет healthinfo.ua.

Бананы лучше сохраняют питательные вещества вне холодильника. Холод замедляет созревание бананов, а влажность и темнота ускорят гниение.

Картофель следует переложить из пакета в картонную коробку и хранить в прохладном, сухом, темном и хорошо вентилируемом месте. При низкой температуре крахмал в картофеле быстрее превращается в сахар.

Лук в холодильнике плесневеет и становится мягким. Неочищенному луку нужен воздух, так что вынимайте его из пакета. Очищенный лук храните в холодильнике в закрытом контейнере.

Авокадо и груши стоит класть в холодильник, только если они уже стали мягкими. А созревают они лишь при комнатной температуре.

Чеснок в холоде начинает прорастать, плесневеет и становится «резиновым».

Помидоры потеряют в холодильнике аромат. Кроме того, холодный воздух не даст им созреть и изменит их текстуру, разрушив мембраны в стенках плодов. Храните помидоры в корзинке или на блюде на кухонном столе.

Мед сохраняет свои свойства естественным образом, наша помощь ему не нужна. Холод ускоряет кристаллизацию сахара и делает мед твердым.

Дыня и арбуз лучше сохраняют свои антиоксиданты при комнатной температуре. Только уже разрезанные плоды стоит хранить в холодильнике в закрытой таре.

Тыква хранится в темном, прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

Оливковое масло в холодильнике становится твердым, конденсируется. Поставьте его в темное, прохладное место.

Базилик увядает в холодильнике и поглощает запахи других продуктов. Лучше поставить его на стол в стакан с пресной водой или заморозить.

Абрикосы, киви, персики, сливы и манго не созревают в холоде и могут потерять свои питательные вещества. Храните их в сухом прохладном месте, например в кухонном шкафу.

Цитрусовые портятся от холода. А для созревания им необходима комнатная температура.

Огурцы можно смело хранить в сухом прохладном месте нескольких дней. Холод ускоряет разложение кожицы огурца.

Морковь всего за несколько дней в холоде может сгнить и стать водянистой. Храните ее вдали от света, влаги и холода.

Шоколад не тает даже при комнатной температуре, если он качественный и содержит много какао.

Болгарский перец и чили в холоде «тускнеют», им лучше в сухом и прохладном месте.

Специи в молотом виде можно хранить вне холодильника многие месяцы. Главное — избегать воздуха и влаги.

Яблоки хранятся при комнатной температуре до двух недель. В таких условиях содержащиеся в них ферменты становятся более активными. Помните: яблоки выделяют газ, ускоряющий созревание находящихся рядом плодов.

Баклажаны следует хранить вдали от света при комнатной температуре, отдельно от других фруктов и овощей, потому что баклажаны чувствительны к этилену, ускоряющему созревание. Если вы все же положили их в холодильник, обязательно используйте сразу после того, как достанете.

Ананасы лучше хранить при комнатной температуре, но не более трех дней. Разрезанный ананас держите не больше двух суток в закрытом контейнере в холодильнике.

Папайя сможет равномерно созреть, если держать ее на кухонном столе и периодически переворачивать. Но как только кожица папайи начинает желтеть и размягчаться, переложите фрукт в холодильник.