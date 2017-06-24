Король и принцы: Революция в Саудовской Аравии, которую не заметил мир 1 Дов Конторер

24.06.2017, 16:29

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Фото: MCT

На трон Эр-Рияда взойдет ближайший друг Трампа.

Прежде в Саудовской Аравии брат наследовал брату, и произведенная королем замена может похоронить уникальную систему престолонаследия в этой стране

Король Саудовской Аравии произвел сенсационную смену наследника в своем королевстве: вместо Мухаммеда бин Наифа наследным принцем объявлен Мухаммед бин Салман, сын нынешнего короля. Вместе с достоинством кронпринца Мухаммед бин Наиф лишился постов вице-премьера и министра внутренних дел. Новый кронпринц, которому еще не исполнилось 32 лет, сохранил за собой пост министра обороны, с назначением на который два года назад он стал самым юным в мире главой военного ведомства. Теперь к этому посту, вместе со статусом наследника престола, прибавилось назначение Мухаммеда бин Салмана первым вице-премьером. Председателем совета министров в Саудовской Аравии является король этой страны.

Бин Салман и бин Наиф

Революционное значение произведенной замены обусловлено тем, что со времени основания эмирата Неджд система передачи власти внутри саудовской династии исключала ситуацию, при которой сын наследует отцу. Созданный в 1902 году эмират превратился в 1926 году в королевство Неджд и Хиджаз, сменившее название шесть лет спустя, после чего оно стало именоваться не по географическому, а по фамильному признаку: Саудовская Аравия. Этим подчеркивалось, что речь идет о государстве, которое является собственностью одной семьи. В 1953 году скончавшемуся основателю государства Абдул-Азизу Аль-Сауду наследовал его сын, но с тех пор на королевском престоле в Саудовской Аравии брат наследовал брату.

Наследники - старый и новый

Фото: AFP

Этим обеспечивался сложный баланс интересов между различными группировками внутри королевской семьи, о числе которых можно судить по тому, что у Абдул-Азиза Аль-Сауда было 46 законных сыновей от двенадцати жен. Все правившие до настоящего времени короли Саудовской Аравии были его сыновьями. Таковым является и нынешний правитель Салман, родившийся в 1935 году и уже достигший преклонного возраста. Кроме него в настоящее время живы еще девять сыновей Абдул-Азиза, младший из которых родился в 1945 году.

Король и принцы

Фото: EPA

Теоретически данное обстоятельство позволяло продолжить традицию передачи власти от брата к брату, однако Саудовская Аравия представляет собой уникальный пример договорной абсолютной монархии. Власть короля ограничена только законами шариата, и поэтому важнейшие указы подписываются после консультаций с улемами, но в вопросах передачи власти король не свободен: ему приходится искать компромисс с внутридинастическими кланами, и окончательное решение о назначении наследного принца принимается королем с согласия т. н. Совета присяги, в который входят 34 члена.

Данный орган должен выбрать достойнейшего из возможных кандидатов, и смещенный 21 июня Мухаммед бин Наиф был в свое время назначен уже не из сыновей, а из внуков отца-основателя Саудовской Аравии. Важно, однако, что его отец не был королем, тогда как теперь наследным принцем назначен сын короля.

Формальных изменений в закон при этом вносить не пришлось: Салман назначил своего сына наследником с согласия Совета присяги, в котором

за кандидатуру Мухаммеда бин Салмана был подан 31 голос. Более того, королю пришлось утвердить поправку к закону, которая исключает в дальнейшем передачу королевской власти от отца к сыну. Это должно успокоить прочие саудовские кланы, но если впоследствии Мухаммед бин Салман отменит указанную поправку и сумеет сделать наследником своего сына, существующая в Саудовской Аравии система передачи власти утратит присущее ей своеобразие и станет похожа на обычную для монархических государств систему престолонаследия.

Салман и новый наследник престола принадлежат к клану Судайри, "первому среди равных" в саудовской королевской семье. К этому клану принадлежали две жены отца-основателя королевства, правивший в 1982-2005 гг. король Фахд, умершие до восхождения на престол наследные принцы Султан и Наиф (сыном последнему приходится смещенный на этой неделе наследник престола) и многие другие влиятельный лица. Но если Мухаммед бин Салман сумеет со временем повторить нынешний маневр своего отца, внутри первенствующего клана Судайри выделится первенствующая ветвь потомков Салмана, которая и станет королевской семьей в узком смысле этого слова.

Так или иначе, 57-летнего кронпринца Мухаммеда бин Наифа сменил новый, молодой да ранний наследник. Во успокоение страстей саудовское телевидение показало сцену, в ходе которой новый кронпринц целует руки своему предшественнику. Это, очевидно, призвано убедить зрителей в том, что, несмотря на произведенную рокировку, в королевской семье царят мир и согласие. Так ли это в действительности, никто не знает. Во всяком случае, никакого утешительного приза, за исключением целования рук, бывший наследник престола, вице-премьер и глава МВД пока не получил.

Трамп и бин Салман

Фото: MCT

Новый кронпринц считается едва ли не "другом" Дональда Трампа и одним из архитекторов политики изоляции Катара. Он также известен своей жесткой позицией в отношении Ирана. Одним из ее проявлений стало недавнее интервью телеканалу "Аль-Арабия", в ходе которого Мухаммеду бин Салману был задан вопрос о шансах на постепенное сближение Саудовской Аравии с Ираном. Отвечая на него, он сказал буквально следующее:

"Какое взаимопонимание возможно с режимом, который придерживается укорененной веры и экстремистской идеологии, записанной в его конституции и в завещании Хомейни и объявляющей его целью установление господства над мусульманами? Распространие шиизма по всему исламскому миру вплоть до прихода махди? Они лишают свой народ возможности развития уже более тридцати лет и вынуждают его жить в голоде. Инфраструктура находится у них в плохом состоянии, и все это – лишь бы добиться той цели (шиитского господства. – Д. К.). Такой режим не изменит свой подход в одночасье. Какие точки соприкосновения могут быть у нас с ними? Сегодня таких точек нет. Мы пытались договориться с этим режимом, пытались не раз при Рафсанджани, но оказалось, что все это является для них спектаклем. Мы знаем, что Саудовская Аравия является главной целью иранского режима. И мы не будем ждать, пока война придет в Саудовскую Аравию. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы война велась у них, в Иране, а не у нас".

Вскоре после этого интервью суннистскими террористами было предпринято нападение на здание иранского парламента и на мавзолей Хомейни в Тегеране. О своей ответственности за теракт, жертвами которого стали 17 убитых и 43 раненых иранца, заявило "Исламское государство", но иранскими официальными лицами высказывалось мнение о том, что он был организован саудовскими спецслужбами.

Саудовская армия уже несколько лет воюет в Йемене с поддерживаемыми Ираном племенами хуситов. Ассигнования Эр-Рияда на оборонные нужды фантастически велики: в 2017 году военный бюджет Саудовской Аравии составил 63,7 млрд долларов, и по этому показателю она занимает четвертое место в мире после США, Китая и России (а в 2015 году занимала третье, после США и Китая, с 87-миллиардным военным бюджетом). При этом ни одна из пятнадцати стран с наибольшими военными расходами (Израиль занимает пятнадцатое место в этом списке) даже не приближается к Саудовской Аравии по доле военных расходов в пропорции к ВВП: 10 процентов. Для сравнения: США расходуют на оборону 3,3 процента ВВП, Россия - 5,3 процента, Израиль - 5,8 процента, и это высокие показатели в сравнении с Китаем, Индией и Южной Кореей, не говоря уже о европейских государствах. Тем не менее саудовская армия, в минимальной степени ограниченная соображениями гуманитарного плана, так и не добилась успеха в Йемене. В другом государстве это легло бы тенью на министра обороны, но в Эр-Рияде некому поставить вопрос об ответственности Мухаммеда бин Салмана за ничтожную боеспособность перекормленной саудовской армии.

Дов Конторер, Вести Израиль