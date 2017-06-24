Король и принцы: Революция в Саудовской Аравии, которую не заметил мир

Король и принцы: Революция в Саудовской Аравии, которую не заметил мир1
- Дов Конторер
- 24.06.2017, 16:29
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На трон Эр-Рияда взойдет ближайший друг Трампа.
Прежде в Саудовской Аравии брат наследовал брату, и произведенная королем замена может похоронить уникальную систему престолонаследия в этой стране
Король Саудовской Аравии произвел сенсационную смену наследника в своем королевстве: вместо Мухаммеда бин Наифа наследным принцем объявлен Мухаммед бин Салман, сын нынешнего короля. Вместе с достоинством кронпринца Мухаммед бин Наиф лишился постов вице-премьера и министра внутренних дел. Новый кронпринц, которому еще не исполнилось 32 лет, сохранил за собой пост министра обороны, с назначением на который два года назад он стал самым юным в мире главой военного ведомства. Теперь к этому посту, вместе со статусом наследника престола, прибавилось назначение Мухаммеда бин Салмана первым вице-премьером. Председателем совета министров в Саудовской Аравии является король этой страны.
Революционное значение произведенной замены обусловлено тем, что со времени основания эмирата Неджд система передачи власти внутри саудовской династии исключала ситуацию, при которой сын наследует отцу. Созданный в 1902 году эмират превратился в 1926 году в королевство Неджд и Хиджаз, сменившее название шесть лет спустя, после чего оно стало именоваться не по географическому, а по фамильному признаку: Саудовская Аравия. Этим подчеркивалось, что речь идет о государстве, которое является собственностью одной семьи. В 1953 году скончавшемуся основателю государства Абдул-Азизу Аль-Сауду наследовал его сын, но с тех пор на королевском престоле в Саудовской Аравии брат наследовал брату.
Этим обеспечивался сложный баланс интересов между различными группировками внутри королевской семьи, о числе которых можно судить по тому, что у Абдул-Азиза Аль-Сауда было 46 законных сыновей от двенадцати жен. Все правившие до настоящего времени короли Саудовской Аравии были его сыновьями. Таковым является и нынешний правитель Салман, родившийся в 1935 году и уже достигший преклонного возраста. Кроме него в настоящее время живы еще девять сыновей Абдул-Азиза, младший из которых родился в 1945 году.
Теоретически данное обстоятельство позволяло продолжить традицию передачи власти от брата к брату, однако Саудовская Аравия представляет собой уникальный пример договорной абсолютной монархии. Власть короля ограничена только законами шариата, и поэтому важнейшие указы подписываются после консультаций с улемами, но в вопросах передачи власти король не свободен: ему приходится искать компромисс с внутридинастическими кланами, и окончательное решение о назначении наследного принца принимается королем с согласия т. н. Совета присяги, в который входят 34 члена.
Данный орган должен выбрать достойнейшего из возможных кандидатов, и смещенный 21 июня Мухаммед бин Наиф был в свое время назначен уже не из сыновей, а из внуков отца-основателя Саудовской Аравии. Важно, однако, что его отец не был королем, тогда как теперь наследным принцем назначен сын короля.
Формальных изменений в закон при этом вносить не пришлось: Салман назначил своего сына наследником с согласия Совета присяги, в котором
за кандидатуру Мухаммеда бин Салмана был подан 31 голос. Более того, королю пришлось утвердить поправку к закону, которая исключает в дальнейшем передачу королевской власти от отца к сыну. Это должно успокоить прочие саудовские кланы, но если впоследствии Мухаммед бин Салман отменит указанную поправку и сумеет сделать наследником своего сына, существующая в Саудовской Аравии система передачи власти утратит присущее ей своеобразие и станет похожа на обычную для монархических государств систему престолонаследия.
Салман и новый наследник престола принадлежат к клану Судайри, "первому среди равных" в саудовской королевской семье. К этому клану принадлежали две жены отца-основателя королевства, правивший в 1982-2005 гг. король Фахд, умершие до восхождения на престол наследные принцы Султан и Наиф (сыном последнему приходится смещенный на этой неделе наследник престола) и многие другие влиятельный лица. Но если Мухаммед бин Салман сумеет со временем повторить нынешний маневр своего отца, внутри первенствующего клана Судайри выделится первенствующая ветвь потомков Салмана, которая и станет королевской семьей в узком смысле этого слова.
Так или иначе, 57-летнего кронпринца Мухаммеда бин Наифа сменил новый, молодой да ранний наследник. Во успокоение страстей саудовское телевидение показало сцену, в ходе которой новый кронпринц целует руки своему предшественнику. Это, очевидно, призвано убедить зрителей в том, что, несмотря на произведенную рокировку, в королевской семье царят мир и согласие. Так ли это в действительности, никто не знает. Во всяком случае, никакого утешительного приза, за исключением целования рук, бывший наследник престола, вице-премьер и глава МВД пока не получил.
Новый кронпринц считается едва ли не "другом" Дональда Трампа и одним из архитекторов политики изоляции Катара. Он также известен своей жесткой позицией в отношении Ирана. Одним из ее проявлений стало недавнее интервью телеканалу "Аль-Арабия", в ходе которого Мухаммеду бин Салману был задан вопрос о шансах на постепенное сближение Саудовской Аравии с Ираном. Отвечая на него, он сказал буквально следующее:
"Какое взаимопонимание возможно с режимом, который придерживается укорененной веры и экстремистской идеологии, записанной в его конституции и в завещании Хомейни и объявляющей его целью установление господства над мусульманами? Распространие шиизма по всему исламскому миру вплоть до прихода махди? Они лишают свой народ возможности развития уже более тридцати лет и вынуждают его жить в голоде. Инфраструктура находится у них в плохом состоянии, и все это – лишь бы добиться той цели (шиитского господства. – Д. К.). Такой режим не изменит свой подход в одночасье. Какие точки соприкосновения могут быть у нас с ними? Сегодня таких точек нет. Мы пытались договориться с этим режимом, пытались не раз при Рафсанджани, но оказалось, что все это является для них спектаклем. Мы знаем, что Саудовская Аравия является главной целью иранского режима. И мы не будем ждать, пока война придет в Саудовскую Аравию. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы война велась у них, в Иране, а не у нас".
Вскоре после этого интервью суннистскими террористами было предпринято нападение на здание иранского парламента и на мавзолей Хомейни в Тегеране. О своей ответственности за теракт, жертвами которого стали 17 убитых и 43 раненых иранца, заявило "Исламское государство", но иранскими официальными лицами высказывалось мнение о том, что он был организован саудовскими спецслужбами.
Саудовская армия уже несколько лет воюет в Йемене с поддерживаемыми Ираном племенами хуситов. Ассигнования Эр-Рияда на оборонные нужды фантастически велики: в 2017 году военный бюджет Саудовской Аравии составил 63,7 млрд долларов, и по этому показателю она занимает четвертое место в мире после США, Китая и России (а в 2015 году занимала третье, после США и Китая, с 87-миллиардным военным бюджетом). При этом ни одна из пятнадцати стран с наибольшими военными расходами (Израиль занимает пятнадцатое место в этом списке) даже не приближается к Саудовской Аравии по доле военных расходов в пропорции к ВВП: 10 процентов. Для сравнения: США расходуют на оборону 3,3 процента ВВП, Россия - 5,3 процента, Израиль - 5,8 процента, и это высокие показатели в сравнении с Китаем, Индией и Южной Кореей, не говоря уже о европейских государствах. Тем не менее саудовская армия, в минимальной степени ограниченная соображениями гуманитарного плана, так и не добилась успеха в Йемене. В другом государстве это легло бы тенью на министра обороны, но в Эр-Рияде некому поставить вопрос об ответственности Мухаммеда бин Салмана за ничтожную боеспособность перекормленной саудовской армии.
Дов Конторер, Вести Израиль