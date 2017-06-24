FIDH: Лукашенко будет под пристальным вниманием международного сообщества 2 24.06.2017, 16:40

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Правозащитники приветствуют продление международного контроля за Беларусью.

По поводу продления Советом по правам человека ООН мандата спецдокладчика по Беларуси 23 июня выступили FIDH (Международная федерация за права человека) и Фонд Домов прав человека, пишет «Весна».

Международные правозащитные организации и их членские организации в Беларуси рассматривают принятие резолюции, которой был продлен мандат спецдокладчика, как решительный ответ со стороны СПЧ ООН на значительное ухудшение ситуации с правами человека в стране. Организации гражданского общества ожидали этого шага.

В очередной раз дискуссии по тревожной ситуации с правами человека в Беларуси на повестке дня 35-й сессии Совета по правам человека привели к принятию новой резолюции, поддержанной большинством государств-членов Совета, говорится в пресс-релизе FIDH.

«Сегодняшняя резолюция является важным сигналом в адрес Лукашенко, который находится у власти в течение последних 23 лет: вы будете под пристальным вниманием международного сообщества, пока не делаете никаких шагов, чтобы гарантировать основные права своих граждан», - сказал президент FIDH Димитрис Христопулос.

Встреча белорусских и международных правозащитников со специальным докладчиком ООН Миклошем Харашти в Вильнюсе 31 января 2017 г.

Фото: spring96.org

«Голосование по Беларуси показало готовность Совета по правам человека добиваться прогресса на национальном уровне. Сейчас мяч находится на стороне властей. Настало время начать сотрудничество со Специальным докладчиком и другими механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека, а также взять на себя обязательство по осуществлению основных рекомендаций, сделанных Специальным докладчиком в течение последних лет, которые являются четкой дорожной картой реформ в области прав человека», - сказал бывший вице-президент FIDH и председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Фонд Домов прав человека (HRHF) подчеркивает, что, приняв решительную резолюцию по Беларуси, поддержанную большим количеством голосов по сравнению с 2016 годом, Совет по правам человека ООН ответил на недавние репрессии белорусских властей против мирных демонстрантов, а также многие проблемы, озвученные Фондом и его партнерами.

«Беларуси как никогда необходимо пересмотреть свою политику отказа от взаимодействия с Организацией Объединенных Наций, начать процесс сотрудничества со Специальным докладчиком, а также создать основу для настоящих реформ в области прав человека», - сказал руководитель программы адвокатирования Фонда Домов прав человека Флориан Ирмингер.

Напомним, мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Совет по правам человека ООН ввел в 2012 году в связи с массовыми репрессиями в стране после президентских выборов 2010 года и он является единственным инструментом международного сообщества по мониторингу ситуации в Беларуси.

Правительство Беларуси не признает мандат спецдокладчика и отказывается от взаимодействия с ним. За все годы Миклош Харашти не имел возможности посетить Беларусь, поскольку для этого необходимо официальное приглашение властей. При подготовке своих отчетов спецдокладчик использовал информацию от белорусских правозащитников, экспертов, журналистов, с которыми встречается за пределами страны, черпал необходимые сведения из официальных документов, а также из переписки граждан Беларуси с другими правозащитными механизмами ООН.