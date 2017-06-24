FIDH: Лукашенко будет под пристальным вниманием международного сообщества

FIDH: Лукашенко будет под пристальным вниманием международного сообщества2
- 24.06.2017, 16:40
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Правозащитники приветствуют продление международного контроля за Беларусью.
По поводу продления Советом по правам человека ООН мандата спецдокладчика по Беларуси 23 июня выступили FIDH (Международная федерация за права человека) и Фонд Домов прав человека, пишет «Весна».
Международные правозащитные организации и их членские организации в Беларуси рассматривают принятие резолюции, которой был продлен мандат спецдокладчика, как решительный ответ со стороны СПЧ ООН на значительное ухудшение ситуации с правами человека в стране. Организации гражданского общества ожидали этого шага.
В очередной раз дискуссии по тревожной ситуации с правами человека в Беларуси на повестке дня 35-й сессии Совета по правам человека привели к принятию новой резолюции, поддержанной большинством государств-членов Совета, говорится в пресс-релизе FIDH.
«Сегодняшняя резолюция является важным сигналом в адрес Лукашенко, который находится у власти в течение последних 23 лет: вы будете под пристальным вниманием международного сообщества, пока не делаете никаких шагов, чтобы гарантировать основные права своих граждан», - сказал президент FIDH Димитрис Христопулос.
«Голосование по Беларуси показало готовность Совета по правам человека добиваться прогресса на национальном уровне. Сейчас мяч находится на стороне властей. Настало время начать сотрудничество со Специальным докладчиком и другими механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека, а также взять на себя обязательство по осуществлению основных рекомендаций, сделанных Специальным докладчиком в течение последних лет, которые являются четкой дорожной картой реформ в области прав человека», - сказал бывший вице-президент FIDH и председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.
Фонд Домов прав человека (HRHF) подчеркивает, что, приняв решительную резолюцию по Беларуси, поддержанную большим количеством голосов по сравнению с 2016 годом, Совет по правам человека ООН ответил на недавние репрессии белорусских властей против мирных демонстрантов, а также многие проблемы, озвученные Фондом и его партнерами.
«Беларуси как никогда необходимо пересмотреть свою политику отказа от взаимодействия с Организацией Объединенных Наций, начать процесс сотрудничества со Специальным докладчиком, а также создать основу для настоящих реформ в области прав человека», - сказал руководитель программы адвокатирования Фонда Домов прав человека Флориан Ирмингер.
Напомним, мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Совет по правам человека ООН ввел в 2012 году в связи с массовыми репрессиями в стране после президентских выборов 2010 года и он является единственным инструментом международного сообщества по мониторингу ситуации в Беларуси.
Правительство Беларуси не признает мандат спецдокладчика и отказывается от взаимодействия с ним. За все годы Миклош Харашти не имел возможности посетить Беларусь, поскольку для этого необходимо официальное приглашение властей. При подготовке своих отчетов спецдокладчик использовал информацию от белорусских правозащитников, экспертов, журналистов, с которыми встречается за пределами страны, черпал необходимые сведения из официальных документов, а также из переписки граждан Беларуси с другими правозащитными механизмами ООН.