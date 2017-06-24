Путин в опасности 2 24.06.2017, 17:08

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Кремлевский правитель оказался в полной изоляции.

7-8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки». Ранее предполагалось, что именно это мероприятие станет местом первой встречи президентов России и США. Но пока ни российская сторона, ни американская не подтверждают факт договоренности о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Своим мнением о том, как для Путина пройдет саммит G20 и чего боятся в Кремле, с «Апострофом» поделился российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Главная проблема Путина сейчас - контакты. Очевидно, что он в глубокой изоляции, и для любого политика даже самые простые контакты с Путиным - это очень много лишних вопросов от журналистов и граждан. А для Путина - частичное облегчение этой изоляции. Главное, что преследует Путин, - возможность начала хотя бы имитации переговоров с американцами. Сложившееся положение очень опасно для Путина и России, потому что ухудшение экономического и политического состояния страны происходит очень равномерно и постоянно. Последние ресурсы тают, их уже, собственно говоря, нет. Все становится очень плохо, но медленно, как Путин и сказал. Кремль постоянно думает об опасности всеобъемлющих санкций. Санкции, за которые недавно проголосовал Сенат США, - это намек на всеобъемлющие санкции. Секторальные санкции - это ведь очень серьезно. Любые сделки с РФ обладают повышенными рисками.

Последнее заявление Минобороны России, что они будут уничтожать любые летательные объекты в Сирии, могло бы стать поводом для Трампа отказаться от встречи с Путиным. Но я думаю, что встреча будет. Короткая. То есть мечта Путина о масштабной встрече, на которой будут обсуждаться и Сирия, и Украина, и невступление Украины в НАТО, и Крым, не сбудется. Переговоров в полном смысле этого слова, как и встреч с заранее сформированной повесткой и каким-то заключением соглашений, не будет. А встреча, которая может быть намеком на подготовку переговоров, возможно, произойдет. Даже предполагаю, что добросердечный Дональд Трамп может произнести добрые слова о возможности переговоров. Тем не менее, сделать прорывную акцию, как надеются в Кремле, пока невозможно.

Переговоры предполагают взаимные уступки, но Кремлем же не сделано совсем ничего. Понятно, почему Кремль, вместо того, чтобы решать проблемы, путем провокаций создает поводы для переговоров. А когда они не могут привести к результату, переговоры становятся бессмысленными.

Кроме Донбасса и Крыма, у европейских политиков очень много проблем: и единство Евросоюза, и ситуация в Сирии, вообще на Ближнем Востоке, и многие другие. Безусловно, проблема Украины - не главная на саммите. К сожалению. Мне кажется, для европейцев сейчас главное то, к чему призывает Дональд Трамп, - брать на себя больше ответственности за собственные решения и действия. Украинский кризис - это тоже результат бездействия европейцев. Если бы в 2008 году, во время начала войны в Грузии, реакция была адекватнее, если бы американцам не пришлось реально вмешиваться, чтобы остановить конфликт, а этим занимались бы европейцы, и не на уровне совершенно пустого соглашения Медведева-Саркози, может быть, сегодняшние проблемы Украины имели бы совершенно другой масштаб, европейские проблемы с единством выглядели бы иначе. Так что обсудить на саммите есть что, и очень много.