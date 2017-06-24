Ученые открыли ген, которой продлевает жизнь мужчин на 10 лет 3 24.06.2017, 17:17

6,016

В крупном эксперименте участвовало 800 человек.

Международная группа ученых обнаружила, что мутация в гене, отвечающем за рост, напрямую связана с долголетием. Эксперименты с участием более 800 человек доказали эту гипотезу, однако оказалось, что связь мутации с продолжительностью жизни прослеживается только у мужчин, пишет hightech.fm.

Еще в 2001 году в результате изучения общины амишей в Пенсильвании ученые обнаружили, что близкие родственники живут примерно одинаковое количество лет и не совпадают по этим показателям с дальними родственниками. Ряд исследований также указывал, что однояйцевые близнецы больше сходятся по продолжительности жизни, чем разнояйцевые двойняшки. Однако установить точные гены, отвечающие за долголетие, ученым не удавалось.

В то же время исследователи неоднократно обращали внимание, что в природе более мелкие особи живут дольше. Чтобы проверить гипотезу, международная группа ученых решила узнать, есть ли связь между продолжительностью жизни и геном, отвечающим за рецептор гормона роста.

Гормон роста вырабатывается в мозге и циркулирует по всему телу. К клеткам он крепится с помощью поверхностных молекул — рецепторов гормона роста. В среднем у четверти людей обнаруживается мутация в гене, отвечающем за эти рецепторы. Необходимый компонент ДНК у них просто отсутствует.

Ученые секвенировали выявленный ген у 567 евреев-ашкенази старше 60 лет и их детей. За группой испытуемых наблюдали в течение нескольких лет. Оказалось, что мутация встречается у 12% мужчин старше 100 лет — в три раза чаще, чем у мужчин в возрасте 70 лет.

В ходе исследования ученые также проанализировали гены жителей США, Франции и сообщества амишей. Всего в эксперименте приняло участие 814 человек. Во всех трех группах были обнаружены корреляции между продолжительностью жизни и наличием мутации. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

В среднем обладатели мутации живут на 10 лет дольше, чем обладатели обычных генов, выяснили ученые. Как показало исследование, мутации с рецептором гормона роста встречаются и у женщин, но не влияют на продолжительность жизни. Эксперты пришли к выводу, что у мужчин и женщин процесс старения развивается по разным сценариям.

Как сообщает The New York Times, ученые продолжат подробно изучать генетические особенности долгожителей и попытаются понять, как именно на продолжительность жизни влияют гормоны роста. Исследователи надеются, что с помощью генетического редактирования можно будет откорректировать ДНК и с помощью искусственной мутации продлить человеку жизнь.

Мутации действительно могут давать человеку суперспособности — этот феномен описан не только в комиксах, но и в научных работах. Так некоторые патологии в ДНК позволяют людям быстрее бегать, меньше спать, лучше выдерживать физические нагрузки, а также защищают от малярии и повышенного холестерина. Иногда мутации не дают новых возможностей, но и не сказываются на качестве жизни. Проведенный американскими учеными «слепой» анализ 589 306 собранных ДНК выявил 13 генетических «супергероев» — людей с дефектными генами, но без каких-либо нарушений здоровья.