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Генпрокурор: Коррупция в Беларуси продолжает расти

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  • 24.06.2017, 17:24
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Даже официальные цифры указывают на рост взяточничества в Беларуси.

По его словам, количество коррупционных преступлений за первые пять месяцев года увеличилось на 29,4% (с 451 до 584), если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Такие цифры Александр Конюк озвучил в интервью изданию sb.by, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Больше всего обнаружили хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (на 37,7%), фактов злоупотребления должностными полномочиями или их превышения (на 64%). На 19,4% (237 и 283) возросло число установленных лиц, совершивших коррупционные преступления», – заявил Александр Конюк.


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