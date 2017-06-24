Как китаец-униат «подарил» белорусам из Лондона часовню 24.06.2017, 17:32

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Белорусская часовня в Лондоне вошла в топ-50 любимых мест британской столицы.

Архитектор здания Цвай Со рассказал («Комсомолке»https://www.kp.by/daily/26695/3719370/), как он влюбился в белорусское деревянное зодчество и воплотил его идеи в британской столице.

Униатскую церковь, относящуюся к Белорусской католической миссии, построили в Лондоне в 2016 году. Она обошлась в 364 000 фунтов стерлингов. Заказчиком строительства выступил Святой Престол Рима.

«Белорусов в Лондоне едва ли не 5 тысяч»

Униатская церковь святого Кириллы Туровского - первое деревянное культовое сооружение Лондона со времен Великого пожара в 1666 году, когда в огне погибла большая часть города. Возведена она на севере Лондона в деликатном месте: вокруг - 17 охраняемых законом деревьев высотой до 20 метров каждое. Близко к ним строить было нельзя. Да и планы уплотнения белорусских греко-католиков во дворе Мариинского дома, где находится их штаб-квартира, сразу получили более 300 возражении от местных жителей.

Архитектор белорусской часовни в Лондоне Цвай Со

Фото: Sasha Belavokaya

- Поэтому я пошел, что называется, от двери к двери и приглашал на публичные обсуждения, - вспоминает Цвай Со, который с 2011-го живет и работает в Лондоне. - Там, скажем, объяснил, что мы используем тонкий монолитный фундамент над корнями деревьев и не повредим их. В итоге удалось получить полную поддержку соседей, что необычно для Лондона. А теперь местные жители ценят и любят Белорусскую мемориальную часовню.

- Ее вместительность - порядка 70 человек. Но белорусов в Лондоне, говорят, едва ли не 5 тысяч…

- Но среди них не так уж много ходят в униатскую церковь. Но здание выполняет и нерелигиозную функцию. Мне оно виделось напоминанием о сельском деревянном архитектурном наследии Беларуси, разрушенном во время Второй мировой войны и после чернобыльской катастрофы. На решение поработать с деревянной архитектурой меня натолкнула сцена сожжения деревянного храма в фильме Элема Климова «Иди и смотри». И когда ночью мягкий свет спокойно светит из деревянной церкви - это беззвучная метафора. Она отсылает к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны, которые не просто сжигали деревянные церкви, а уничтожали в них людей.

«Каркас и облицовка из дугласовой пихты»

- За счет каких технологий и новаций проект претендует на статус самого энергоэффективного строения года?

- Часовня проектировалась уже как энергоэффективное здание. Полностью деревянное сооружение, она поглощает углерод, а не производит его выбросы, как большинство новых строений в Лондоне. Дизайн элементов церкви, напоминающей о Чернобыле, воплощает идеи возобновляемых материалов (только искусственное освещение и теплообменная установка требуют потребления энергии). Так, прозрачный стеклянный фасад обращен на юг, чтобы использовать небольшой угол зимнего солнца для обеспечения выгодного солнечного обогрева. Два ряда окон по периметру здания обеспечивают ему достаточное количество дневного света и снижают необходимость искусственного освещения светодиодами с низким энергопотреблением и длительным сроком эксплуатации.

Компания Arup, которая спроектировала Сиднейский оперный театр, создала для церкви энергоэффективную теплообменную систему, спрятанную под алтарем. Теплый воздух, выходящий из-под него, направляется в сторону колокольни и выходит через вентиляционную решетку на куполе. Естественная циркуляция воздуха обеспечит быстрый обогрев здания. Каркас здания термически эффективен благодаря свойствам дерева, 150 мм жесткой изоляции, небольшому количеству хорошо расположенного остекления и герметичности конструкции. Каркас и облицовка из дугласовой пихты - местного материала, который используется свежеспиленным (не выдержанным). Панели из поперечно-клееной древесины произведены из сосны лучистой. Это быстро растущий и возобновляемый вид дерева с ограниченным применением в строительстве в ином виде. Мне приятно, что священник Сергей Стахевич сказал: «В часовне идеальная температура, не бывает слишком жарко или слишком холодно».

Часовня спроектирована как энергоэффективное здание

Фото: Joakim Borén

- Как вам конкуренты по «энергоэффективной номинации»?

- Большая честь быть с ними в одном списке! Лорд Ричард Роджерс как дизайнер Центра Помпиду в Париже - один из самых известных архитекторов мира. На конкурс представлен возведенный по его проекту онкоцентр госпиталя Гай. Пионер деревянных конструкций архитектурное бюро Waugh Thistlen вступило в борьбу с самым большим зданием в мире из деревянных панелей Dalston Lane.

«Я даже пытался учить белорусский язык»

- Ваше знакомство с белорусской темой выглядит едва ли не случайностью. 10 лет назад вы жили рядом с Марийным домом, где молились белорусы-униаты Лондона, зашли познакомиться, а потом приняли крещение под именем Рафаэль. В итоге стали автором проекта мемориальной часовни. Неужели все так просто?

Заказчиком строительства выступил Святой Престол Рима

Фото: Joakim Borén

- Я даже пытался учить белорусский язык, но пока не очень-то далеко в этом вопросе зашел - научился читать кириллицу. Что касается крещения, то все-таки я вырос в британском Гонконге и обучался в католической школе. В университете жил в студенческом общежитии под управлением иезуитов. Мой интерес к белорусской деревянной архитектуре вылился в поездку по Беларуси. Теперь я убежден: деревянные церкви XVII - начала XX века - достояние не только одной страны, но и всего человечества. Они нуждаются в срочном внимании международных институтов, охраняющих наследие, и заслуживают включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Признаться, у меня сердце оборвалось, когда я узнал, что костел святого Иоахима в деревне Клющаны на Островетчине полностью сгорел.

- А какие ваши впечатления от Беларуси как у обычного туриста?

- Большую часть времени в поисках исторических церквей я провел в сельской местности. И она мне показалась изумительной, обрамленной красивым березовым лесом. Лида и Минск - очень упорядоченные и чистые, чувствуешь себя там в безопасности (в отличие от некоторых районов Лондона). Еще в Минске привлекла архитектура в стиле конструктивизма, модернизма. Я еще раз приеду к вам для более подробного знакомства с этими памятниками. Тем более недавно стал самым молодым членом правления организации охраны историко-культурного наследия Великобритании.

Цвай Со проникся белорусским зодчеством

Фото: Sasha Belavokaya

- Вы получили награду Королевского института британских архитекторов за проект часовни. Планируете ли возращение к белорусской теме?

- Получить такую награду - мечта каждого британского архитектора. Для меня она символизирует уникальное влияние белорусской архитектуры на современную британскую архитектуру через дизайн этой церкви. Судьи описали церковь как особое здание, вдохновленное необычной страной. Ну а сам этот красивый проект назревал со времени окончания Второй мировой войны. Тогда белорусская диаспора обосновалась в Великобритании, и появилась потребность в месте для богослужений.

- Как считаете, насколько британцы знакомы с Беларусью?

- Не слишком, но это не означает, что им не интересно. Британский журналист Торкуил Крайтон написал в Твиттере, что белорусская церковь - самое красивое здание, которое он видел в этом году. В газете The Times репортаж с освящения храма в декабре 2016-го занял полполосы. Журнал Королевского института британских архитекторов заинтересовался белорусскими деревянными церквями и заказал у меня статью. 24 июня представлю проект часовни на Лондонском фестивале архитектуры.