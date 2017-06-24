Как израильский стартап соединяет семьи по всему миру 24.06.2017, 17:59

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Гилад Яфет, основатель стартапа MyHeritage

Фото: vesty.co.il

Уникальная база позовляет искать родственников в любой части света.

Три семьи, расставшиеся навсегда почти век назад, встретились в Израиле. Благодаря новой технологии каждый может найти родственников в любой части света, пишут «Вести Израиль».

Когда Шабтай Баскин бежал из СССР в 1947 году, он точно знал, что больше никогда не увидит родных. Так и случилось. Железный занавес навсегда отделил его от братьев. В Израиле Шабтай завел семью. Потерял на войне сына. Но вырастил внука Рани, который мечтал узнать, что стало с утраченной частью семьи.

- Мне помог армейский друг Гилад Яфет. Его стартап MyHeritage сотворил чудо, - рассказал адвокат Рани Маркович.

Рани Марковичу 46 лет. Живет в Кфар-Сабе. Русского языка не знает.

- Какие отношения были у вас с дедом?

- В молодости дед был активистом. Его трижды арестовывали, он сидел в тюрьме НКВД. После войны понял: если не

вырвется из СССР сейчас – то больше никогда. И сумел, добрался до Палестины. В новой стране он сразу принял все как родное. Перелом в его жизни наступил, когда на войне погиб любимый сын. Дед в его честь сменил фамилию – с галутной "Баскин" на Бейт-Цви, что означало "дом Цвики". Поменял дом, город, даже профессию – из инженера стал учителем. Словно хотел убежать от своего горя… Мы с дедушкой были очень близки.

- Он дома говорил по-русски?

- Нет, ну что вы. В те времена и на идише старались не говорить, не то что на русском. Его родным языком стал иврит. К русскому дед вернулся только в старости, когда ему в помощь дали сиделку, новую репатриантку из СССР. Вдруг оказалось, что дед помнит язык. Ему захотелось читать по-русски, дома появились русские книги.

Рани Маркович. Фото: Яир Саги

Фото: vesty.co.il

- Только тогда вы узнали, что происходите из русскоязычной семьи?

- Впервые историю деда я услышал еще школьником, когда делал работу на тему "Корни" ("Шорашим") (это входит в обязательную школьную программу в Израиле. - прим. ред.) Но потом дед все расспросы о родных пресекал - боялся навредить им. Вообще он был яростным антисталинистом. Тяжело переживал дело врачей, вообще все связанное с судьбой советских евреев.

- Я всегда мечтал раскрыть тайну своих корней, - продолжает Рани Маркович. - Даже ездил в Беларусь с единственной сохранившейся фотографией деда в молодости. Обращался в архивы. Ничего больше этого снимка я предъявить не мог: к тому времени единственной свидетельницей прошлого осталась моя тетя, но у нее началась болезнь Альцгеймера. Мои поиски ни к чему не привели. И тогда я вспомнил про Гилада Яфета. Гилад с юности интересовался генеалогией, а в 2003 году создал социальную сеть MyHeritage. Он рассказал мне, что можно поместить в Интернет генеалогическое древо и с помощью разработанной его стартапом программы восстановить судьбы пропавших родственников.

Шабтай Баскин в молодости. Единственная сохранившаяся фотография

Фото: vesty.co.il

Так я и сделал. Вскоре нашлись протоколы допроса деда в НКВД в 1926 году. Затем - двухчасовая аудиозапись интервью деда израильскому историку в шестидесятых годах, где упоминались имена его братьев. Гилад обратился в архивы КГБ в Беларуси и в России. И - нашел следы дедовых братьев и его детей.

В девяностых годах все они выехали в США, сменили имена и фамилии. Но Гилад и его чудо-программа нашли всех.

Две части семьи Марковича встретились по скайпу

Фото: vesty.co.il

А вскоре мы познакомились лично. Первый сеанс связи прошел в офисе MyHeritage. Когда я увидел по скайпу свою 86-летнюю тетю, племянницу деда, то почувствовал такое волнение, как будто сама история прошла рядом.

Генеалогическое древо для 88 миллионов человек

Гилад Яфет – основатель стартапа MyHeritage и одноименной соцсети. Ею пользуются 88 миллионов человек по всему миру. Разработанная компанией технология позволяет бесплатно строить родословное дерево и с помощью перекрестных ссылок устанавливать связи с другими "деревьями", а также архивами разных стран.

Сегодня на сеть MyHeritage подписаны 88 миллионов человек. Она содержит 35 миллионов родословных на 42 языках, включая иврит и русский. В 2016 году в арсенал фирмы был включен генетический тест.

Рани Маркович – не единственный, кто с помощью стартапа Гилада нашел у себя "русские" корни. Другая история закрутилась вокруг Михаэля Гольдштейна из Иерусалима. Он приехал в Палестину после кишиневского погрома, в 1906 году, с одной частью семьи, а другая осталась в Российской империи. Сначала разлученные родные переписывались, но при Сталине связь прервалась. Михаэль кое-что знал о пропавших родственниках и заполнил генеалогическое древо по-английски сайте MyHeritage. Оно совпало с деревом человека по имени Юрий на русском. База данных установила, что они двоюродные братья. Более того - оба живут в Израиле в получасе езды друг от друга!

Еще одна история связана с семьей Бен-Нер. Она распалась в 1920 году, когда трое братьев уехали из Беларуси в Палестину. Вскоре туда же перебрались их родители, бабушки и дедушки – вся семья, кроме шахтера Шломо с женой и ребенком. До 1950 года палестинские родственники слали Шломо письма, фотографии и вещевые посылки. Он сдавал вещи спекулянтам и на вырученные деньги кормил семью.

В 1950 году тучи над евреями сгустились, и Шломо умолял родственников больше не писать ему. Связь прервалась. Шломо скончался, оставив после себя дочь с 4-летним сыном Сашей.

Письмо Бен-Нера из Харькова в Палестину

Фото: vesty.co.il

В семидесятых годах повзрослевший Саша просил выезжающих в Израиль отыскать его израильских родственников. "Передайте им только одно: внук Шломо жив, не забывайте его", - сказал он.

Прошло еще сорок лет. Саша репатриировался в Израиль. К тому времени с момента распада семьи прошел почти век. Почти не надеясь на успех, Саша заполнил на сайте свое генеалогическое древо. И надо же такому случиться, что это сделали и его израильские родственники. Обнаружив похожие связи, они позвонили по указанному телефону. Обрадованный Саша сообщил, что живет в гостинице на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве. В телефоне повисла потрясенная пауза: на той же улице жили его родные, которых он разыскивал всю жизнь.