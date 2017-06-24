Сколько стоит белорусский чиновник? 6 24.06.2017, 18:09

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Власть имущие перестали брезговать даже смешными суммами.

Генеральный прокурор Александр Конюк констатирует: в этом году количество коррупционных преступлений выросло на треть. Как? Почему?

Что заставляет чиновников идти на преступления, хотя в стране периодически объявляется о продолжении борьбы с коррупцией и регулярно кого-то ловят?

Обратим взор на Бобруйск, где суд рассматривает дело бывшего городского главы, пишет «Салiдарнасць» Читая об обвинениях в отношении Андрея Коваленко, отвисает челюсть. Бывший мэр Бобруйска получил в конверте от руководителя коммунального предприятия за продление срока действия контракта… 100 долларов.

Иисусе, что должно быть в голове у человека, чтобы он рискнул всем ради такой суммы?

Но не только этот вопрос не дает покоя. Есть куда более важный и серьезный. Наверное, каждый из нас сталкивался с обывательским мнением о том, что раз люди оказались в верхушке власти, то значит, они шибко умные и разбираются в делах лучше тех, кто управленческих решений не принимает.

И вот мы видим, что для крупного представителя номенклатуры 100 долларов оказались непреодолимым искушением. Отсюда вопрос: как человек с таким складом ума и моральными принципами смог взобраться по карьерной лестнице и возглавить 7-й по величине город страны?

Вопрос риторический, ответ на который очевиден. Регулярным провалам в различных сферах уже давно не удивляешься, глядя на персоны руководителей. Откуда взяться в стране хорошей жизни, если условия таковы, что для подъема по карьерной лестнице высокие моральные принципы не нужны.