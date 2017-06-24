Каждый четвертый белорус останется без отпуска 1 24.06.2017, 19:09

Сколько человек в Беларуси может позволить себе отдых на горнолыжном курорте.

Когда и как предпочитают отдыхать белорусские сотрудники, выяснилось в ходе опроса Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY среди 773 человек, пишет «Завтра твоей страны».

Для большинства респондентов идеальный отпуск - это активный отдых на 1 месяц или 2 недели, и чаще всего именно летом.

Так, около 78% предпочитают отдыхать летом. На втором месте – осень (11,5%), на третьем – зима (6%), на четвертом - весна (4,7%), соответственно.

Пассивный отдых привлекает 27,9% опрошенных, а экстремальный – 3,4% респондентов.

Идеальный вариант отпуска для 44,4% респондентов – поездка на море. Открывать для себя новые страны и виды отдыха предпочитают 35,8% опрошенных. Культурный туризм привлекает 5,1% респондентов. Дача – идеальное место для отпуска для 4,8% опрошенных. Не прочь съездить в санаторий – 2,3%. Ровно столько же участников исследования с удовольствием попутешествуют по Беларуси. Горнолыжный курорт в качестве идеального места для отдыха привлекает лишь 1% опрошенных.

Отдых мечты для большинства респондентов – это возможность провести время с близкими людьми (60,8%) и уделить внимание своим увлечениям и хобби (51,4%). Случай побыть наедине с самим собой во время отпуска использует каждый третий опрошенный. Решению бытовых вопросов свой отпуск посвящают 16,7% участников исследования.

Этим летом побудут на вакациях 56,6% респондентов. Каждый пятый еще не может с уверенностью сказать, удастся ли ему отдохнуть. Без отпуска останется каждый четвертый участник исследования.