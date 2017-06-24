Доходность рублевых вкладов приближается к историческому минимуму 24.06.2017, 19:39

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Белорусский рубль продолжает обновлять антирекорды.

Процентные ставки по срочным рублевым вкладам физлиц продолжают начатое в начале 2015-го падение и опустились уже до уровня стабильных времен середины 2000-х с их низкими процентами. По многим срочным депозитам (отзывным на срок до 1 года) в отчетном месяце обновлен исторический минимум, , пишет myfin.by.

Средняя по стране ставка по вновь открытым в мае вкладам на срок свыше 1 года снизилась до 11,2% годовых, на срок до 1 года – до 7,5%. При этом следует учитывать, что с 1 апреля 2016-го доход по вкладам сроком размещения менее 1 года облагается 13%-м подоходным налогом.

В целом, по всем срокам размещения, срочные рублевые вклады в мае открывались, в среднем по стране, по ставке 8,1% годовых. Это очередное обновление исторического минимума, который ранее был в 2006-07 годах.

Падение доходности срочных рублевых вкладов в мае произошло и в секторе отзывных депозитов (до 5,3% годовых), и по безотзывным вкладам (средняя по стране их доходность в мае – 10,0% годовых): в обоих случаях до минимума с момента разделения вкладов по возможности их досрочного снятия.

Падение показателя средней по стране процентной ставки по всем текущим, действующим срочным рублевым депозитам идет ежемесячно с марта 2016-го, то есть уже 15 месяцев подряд.

А в целом тенденция снижения доходности срочных рублевых вкладов физлиц, начатая еще в начале 2015-го (после того как проценты были резко подняты после тогдашней девальвации декабря-2014-го – января 2015-го), длится уже более двух лет. В мае средняя ставка упала до 13,1% годовых.

Средний процент по всем текущим срочным вкладам физлиц приближается к исторически минимальным процентам 2006-08 годов. Учитывая низкие проценты по новым вкладам, скоро этот уровень будет достигнут и даже превзойден: уже в 2017-м показатель средней ставки по всем действующим срочным рублевым вкладам будет ниже 10%.

Политика снижения процентных ставок проводится осознанно на государственном уровне в целях удешевления кредитов.

По итогам мая рубль незначительно укрепился к доллару, но в июне сильно ослаб

В Беларуси личный «бухучет» традиционно ведется в долларах США. Поэтому для определения долларовой доходности срочных рублевых депозитов важен курс белорусского рубля к доллару.

За май рубль укрепился к доллару на 0,10%: курс доллара на последних апрельских торгах на БВФБ – 1,8692 Br/$, майских – 1,8673Br/$. Зато в июне вместе с резким ослаблением российского рубля из-за падения цен на нефть и новых санкций от США белорусский рубль за первые три недели месяца подешевел к доллару на 3,62%, составив 22 июня 1,9309 Br/$.

Падение началось в середине июня, и за неделю белорусский рубль девальвировал к доллару до 5-месячного минимума. Хотя еще недавно он даже превысил свою стоимость, которая была до январско-февральской девальвации: курс, который сложился на БВФБ 16 мая, стал максимальным для Br-рубля не только в текущем году, но и с начала 2016-го.

Размер майской девальвации Br-рубля к доллару по итогам месяца – незначительный, 1,2% годовых. А вот в июне, по 22-е число, рубль девальвировал к доллару почти на 55% годовых.

Срочные рублевые вклады в мае были $-прибыльными, в июне стали $-убыточными

Даже незначительное майское укрепление рубля к доллару обеспечило довольно высокую доходность срочных рублевых вкладов физлиц в долларовом эквиваленте в этом месяце: небольшая ревальвация своими процентами (1,2% годовых) усилила процентную ставку по вкладу (13,1% годовых, средняя по стране), в результате чего долларовая прибыльность вкладов составила свыше 14% годовых.

Находящиеся в конце апреля на срочном депозите Br1869,2 (эквивалент $1000 по курсу конца апреля 1,8692 Br/$) к концу мая приросли процентами до Br1889,6 (исходя из средней по стране ставки по всем текущим срочным Br-вкладам физлиц 13,1% годовых). Таким образом S-эквивалент вклада увеличился до $1011,9 (Br1889,6 по курсу конца мая 1,8673 Br/$): на срочном Br-депозите, эквивалентном $1000, было получено в мае $11,9 прибыли, или 1,19 %, а это больше 14% годовых.

В июне же все кардинально изменилось: сильно ослабевший рубль привел к большой долларовой убыточности срочных рублевых депозитов – до более чем 42% годовых (по состоянию на 22 июня), самой большой за 1,5 года. Таким образом, многомесячный период $-доходности таких вкладов прервался.