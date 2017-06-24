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МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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  • 24.06.2017, 20:02

Визит является грубым нарушением государственного суверенитета.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и направило ноту протеста в связи с не согласованным с Киевом визитом делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Крым, сообщается на сайте ведомства, пишет tut.by.

Визит Путина в Крым в МИД назвали грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Украинская сторона считает данный визит и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированные АР Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генассамблеи ООН „Территориальная целостность Украины“ от 27 марта 2014 года, „Состояние прав человека в АР Крым и Севастополе“ от 19 декабря 2016 года, а также обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия», — говорится в заявлении МИД.


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