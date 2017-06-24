Кубок Конфедераций: Россия выбывает из турнира 3 24.06.2017, 20:16

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Россияне проиграли мексиканцам и покидают домашний футбольный турнир.

Чтобы выйти в полуфинал футбольного Кубка конфедераций России надо было сегодня победить Мексику. первым забили гол, но мексиканцы забили два (2:1) и шагают в полуфинал, пишет nn.by.

В другом матче дня Португалия разгромила Новую Зеландию - 3:0

Португалия - 7, Мексика - 7, Россия - 3, Новая Зеландия - 0.

В воскресенье сыграют команды группы В: Германия сыграет с Камеруном, а Чили — с Австралией. Матчи начнутся также в 18^00.

Чили - 4, Германия - 4, Австралия - 1, Камерун - 1.

***

Кубок конфедераций - турнир, который проводится с 1997 года за год за чемпионата мира по футболу. Участие в нем принимают действующие победители континентов (Португалия, Чили, Мексика, Австралия — победитель чемпионата Азии, Камерун, Новая Зеландия), чемпион мира (Германия) и страна-хозяин будущего ЧМ (Россия).