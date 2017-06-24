Алексей Шевченко: Лукашенко взялся за хоккей - «Динамо» развалили 13 24.06.2017, 20:48

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Почему инициативы «главного хоккеиста» всегда выходят боком.

Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал отставку Крэйга Вудкрофта, пишет «Трибуна»:

– За семь дней до начала тренировочных лагерей еще один клуб остался без главного тренера. В Минске прервали отношения с Крейгом Вудкрофтом. В клубе особо подчеркнули, что все обошлось без выплаты компенсации, несмотря на действующий контракт. Мол, мы сэкономили. Нашли чем гордиться.

Не скрою, я с пессимизмом смотрел на приглашение этого тренера в начале прошлого сезона, но он своей работой, отношением к делу доказал, что является очень сильным специалистом. Смущала, например, некоторая нестабильность в результатах команды, но у нас есть тренеры, которые готовы отвечать на вопросы по игре, и они объяснили, что это проблема не Вудкрофта, а хоккеистов. Он-то внушает им, что они сильные, но те не всегда могут доказывать это на деле.

Я с нетерпением ждал второго сезона Вудкрофта, но тут в Минске началось. Лукашенко что-то сказал о развитии хоккея (причем, критиковал он сборную), на нижнем уровне стали «принимать меры» и быстро разрушили хорошую команду. Теперь мы увидим новый клуб, совсем не такой, как был раньше, – написал Шевченко.