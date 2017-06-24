В Минске прошел праздник литовской культуры 1 24.06.2017, 20:59

Фото: minsknews.by

Жители столицы могли приобрести украшения из янтаря и продегустировать цеппелины.

Праздник литовской культуры проходит в Верхнем городе 24 июня, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Пополудни здесь начался концерт приглашенных фольклорных коллективов KAIMYNAI, MINIJA, Sеluona.

Неподалеку от концертного зала «Верхний город» развернулись торговые ряды, где свою продукцию представляют ремесленники из Беларуси и Литвы. У мастеров можно приобрести диковинные предметы быта и интерьера, созданные из дерева, украшения из янтаря, плетенные из кожи и бисера аксессуары, шали, сделанные в технике батик, свечи в виде сказочных персонажей, сувениры.

Не обошлось без национальной кухни: предприятия общепита предлагают гостям праздника продегустировать цеппелины, кибинаи (традиционные пирожки), каунасские хот-доги и грог.

К слову, жителей и гостей столицы не испугала пасмурная погода: многие, несмотря на дождь, предпочли провести выходной в историческом центре города.

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by