Губернатор-взяточник попросил у Путина о помиловании в стихах 3 24.06.2017, 21:08

Леонид Маркелов

Фото: ТАСС

Опальный «поэт» попросил правителя Кремля разобраться в его деле.

Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению во взятке, написал обращение к президенту Владимиру Путину в стихах, в котором просит разобраться в деле и помиловать его, пишет nn.by.

«Миловать — прерогатива // Праведных государей. Их божественная нива — // За грехи прощать людей», — завершает Маркелов стихотворение.

Текст стихотворения опубликовал телеканал «Дождь», корреспондент которого Когершын Сагиева входит в Общественную наблюдательную комиссию Москвы; в публикации сказано, что бывший губернатор передал письмо правозащитникам в конце мая, однако следователи «цензурировали» его около месяца.

Вот полный текст стихотворения в том виде, в которого его опубликовал «Дождь» (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

«Вы, Маркелов, взяли взятку».

Кто вам это рассказал?

Отвечаю по порядку:

Взятку, взятку я не брал.

У моих друзей купили

Агрохолдинг. Много лет

Им потом руководили

Это сделка, — мой ответ.

Заплатили все налоги

Через свой расчетный счет.

Вы поверьте! Видят боги,

Все же я не идиот.

Если взятка для чего же

Огороды городить,

Господи, помилуй боже,

Как же мне их убедить?

Ночь прошла перед распятьем,

И последовал арест.

Вот и новое занятье,

Испытанье — новый крест

Семь шагов вдоль стенки прямо

И направо только три.

Дворик — каменная яма,

И охрана у двери.

Из угрюмых укоулков

Не узнаешь новостей.

Час — тюремная прогулка,

Только в камере страшней.

Конвоир гремит ключами,

И защелкнули засов.

И бессонными ночами

Не увидишь вещих снов.

Мы грешили несомненно

С объективной стороны,

Но признаться откровенно

Я страдаю без вины.

Без вины и доказательств

Заговор моих врагов,

При стеченье обстоятельств

Все понятно и без слов.

Я врагов не осуждаю,

Я их смог давно простить.

И скорее предлагаю:

Мир навеки заключить.

Вот друзьям не дозвониться,

И не стоит полагать,

Трудно им сейчас решиться

Арестанту помогать.

Я, бросая все на свете,

Был готов для вас служить,

А сегодня моим детям

Не на что, простите, жить.

Для наивного поэта

В этот миг, как никогда,

Нужна помощь и защита.

Где вы «Дамы», господа!

Мое горе не измерить,

И, по правде говоря,

Продолжаю все же верить

В справедливого царя.

Верить в бога и молиться,

И прощения просить.

Я надеюсь сохраниться

И детей своих растить.

Мне один лишь путь остался

«Еже си на небеси»,

Чтобы в доле разобрался

Президент всея Руси.

Миловать — прерогатива

Праведных государей.

Их божественная нива —

За грехи прощать людей.