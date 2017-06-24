Почему белорусы хотят в Европу 6 24.06.2017, 21:21

Фото: onliner.by

Как граждане нашей страны мечтают о заветном «безвизе».

Сегодня в модном минском пространстве «Корпус» начался фестиваль путешествий «Самаход» — двое суток бесед, лекций, встреч, рассказов о том, как летать в Рим за 20 евро, и даже безвизовая DJ-вечеринка. Цель у организаторов весьма благородная — поддержать отмену визового режима с ЕС для белорусов. Onliner.by заглянул на огонек.

Удивительно, но в дождливое субботнее утро в «Корпусе» собралось немало людей — в основном студенты. Хотя публика была довольно разношерстной. В проекте «Живая библиотека» среди участников мы заметили одесситку-автостопщицу, исследователя комиксов, многодетную мать, участницу женской команды по регби, феминистку, эколога и Айгюн — иммигрантку во втором поколении, которая вынуждена опровергать «кавказские стереотипы» о жителях Азербайджана.

Фото: onliner.by

Первый день бесплатного фестиваля «Самаход» посвящен толерантности и открытости, а второй — путешествиям. Например, «Живая библиотека», которую вы сейчас видите, — это мировой формат общения. Вместо книг здесь люди, они рассказывают о своих судьбах, — говорит координатор компании «В Беларусь и Европу — без визы!» Василь Белько. — Кроме того, путешественники в «Живой библиотеке» расскажут, как ездить в Европу проще, дешевле, доступнее. Мы очень часто встречаемся с таким стереотипом, мол, путешествовать дорого. Да, у белорусов есть подобные представления. И когда рассказываешь, что можно купить билеты на самолет за 20 евро, у людей просто глаза раскрываются. В воскресенье будет 15 лекций, из которых можно узнать о путешествиях все: как путешествовать с детьми, с домашними питомцами, автостопом, бюджетно… Мы подобрали полный набор. Можно прийти сегодня или завтра, послушать и в понедельник уже вылетать в Европу.

— Вы действительно считаете, что в ближайшее время случится чудо и ЕС отменит визы для белорусов?

Фото: onliner.by

— Эта проблема всегда была двусторонней, но все же Европейский союз был готов еще шесть лет назад форсировать события и упростить визовый режим за год. Однако получилось так, что «торг» между странами затянулся. И все же сейчас видны конкретные признаки того, что государства договорились между собой: в Беларуси ЕС строит центры по реадмиссии. А это был именно один из проблемных вопросов: куда отправлять людей, которые нелегально попадут в Беларусь? Этих центров не было, и Европейский союз выделил определенную сумму на их строительство. Еще несколько лет назад идея об упрощении виз для белорусского МИДа, Минспорта и туризма была неинтересна. А сейчас видно, что они активно идут на контакт. Даже у нас на круглом столе будут государственные чиновники. Все хотят упрощения визового режима, чтобы белорусы наконец начали не 60 евро платить, а 35. Плюс меньше волокиты с документами и большее количество людей, которые смогут претендовать на бесплатные визы. Это реальная цель. Упрощение прошла наша соседка — Россия. Кроме того, Грузия отменила визы. Украина сейчас добилась безвизового режима. Раньше вопрос о том, что белорусам нужно платить 60 евро за европейскую визу, воспринимался как данность. Когда в 2011 году мы обращались к чиновникам, они отвечали: «Ну а что мы можем сделать? Какие 35 евро, о чем вы говорите!» Все было очень глухо, сплошное молчание. А сейчас эта тема звучит, и люди знают, что можно отменить визы или, по крайней мере, упростить режим.

Фото: onliner.by

— А когда наступит безвизовая благодать для белорусов? Можете назвать конкретные даты?

— Судя по последним новостям, с 1 января 2018 года хотят упростить визовый режим, то есть снизить стоимость до 35 евро. Но, если честно, такие сообщения в СМИ закидываются каждый год. Мы уже столько ждем. И все же, по моим личным ощущениям, в 2018 году это таки произойдет. Дело не только в ощущениях, но и в том, что конкретные вопросы, в которых не состыковывались ЕС и Беларусь, стали решаться. Во-первых, центры реадмиссии строятся. Во-вторых, ЕС пошел нам навстречу и увеличил срок реадмиссии до двух лет.

— Раз все так оптимистично, то визы полностью отменят в ближайший год-другой?

Фото: onliner.by

— Нет, конечно. 2025-й — вот реальный срок. Многое зависит от желания руководства страны, министерств. Как мы видим на примере соседей, это можно сделать очень быстро. Украине понадобилось два года, чтобы от упрощенного визового режима (35 евро) перейти к полной его отмене. Но это опять же при желании обеих сторон, движении навстречу. Классный шаг, что Беларусь отменила визы на пять дней. Это один из пунктов нашей компании, мы очень приветствуем его. В Беларусь сможет приехать больше иностранцев, наши люди увидят их. Потому что это тоже проблема: половина белорусов никогда не были за границей, они не общались ни с мусульманами, ни с афроамериканцами, а потому мыслят стереотипами. Говорят, что белорусы очень открытые и толерантные, но на самом деле это не так. Особенно в малых городах.

— Как вы думаете, большинство белорусов хотят добиться отмены виз в Европу, чтобы сэкономить 60 евро? Или мотивы более высокие — свобода путешествий, желание увидеть мир?

Фото: onliner.by

— Мне трудно отвечать за всю нацию. Есть разные люди. Кто-то, очевидно, хочет сэкономить эти 60 евро и потратить их на новую сумочку в «Акрополисе». Это тоже нормально. Другие устали от бюрократических проволочек. В конце концов, Беларусь территориально является частью Европы. Логично, что европейцы должны ездить в Европу без виз! Платить 60 евро — это несправедливо. Да и процесс получения виз пугает многих. Особенно сложной была ситуация до открытия визовых центров. Узнать всю информацию, собрать и заполнить необходимые документы, обзавестись счетом на банковской карточке — это куча проблем, с которыми трудно разобраться даже активному пользователю интернета, молодому поколению. В этих визах полнейшая бюрократия! А что говорить о более пожилых людях, жителях маленьких городов?..

Своим мнением о «Самаходе» и возможной отмене виз поделились гости фестиваля. Вот что рассказали Злата и Максим:

Фото: onliner.by

— Мы любим путешествовать. Последнее время летаем Ryanair. Что, автостоп? Нет, уже постарели для автостопа. Мы только за, если белорусам отменят визы. Насколько нам известно, ребята с 2011 года продвигают эту инициативу. Но, к сожалению, пока что мы никуда не продвинулись. В конце концов, в Украине отменили визы, а чем мы хуже? ЕС должен полюбить нас, как Украину, ведь мы «памяркоўныя беларусы». И дело не в 60 евро. Каждый раз много бумаг, возни, волокиты — вот от этого хочется избавиться. Кстати, значительный шаг — отмена виз на пять дней. У нас на работе многие коллеги из заграничных офисов воспользовались этим и приехали в Минск.

Выпускница колледжа Диана тоже радеет за отмену виз:

— Я думаю, что отмена виз — это вполне реально. У меня есть несколько друзей из Молдовы, и они спокойно ездят в ЕС, у них безвизовый режим. Например, подруга побывала у меня в гостях, а потом заглянула в Вильнюс — и никаких бумажных заморочек, очень удобно. Сейчас отменили визы в Украине. Да, не в самом ближайшем будущем, но это возможно и для Беларуси.

Фото: onliner.by

Я часто бываю в Европе, чаще по каким-то программам, на стажировках. И это все всегда очень дешево. Умею отслеживать авиараспродажи, находить билеты со скидками на автобусы и поезда. Например, в Москву и Санкт-Петербург я никогда не поеду дороже чем за 20 рублей.

Студент БГУ Владимир называет реальным пятилетний срок для отмены виз:

— В данной геополитической ситуации это вполне реально. Люди, которые живут в Гродно, уже могут спокойно въезжать на территорию Польши. Это показатель того, что какое-то взаимодействие существует. Нужно просто дать лет пять стабильных отношений — и мы будем ездить в ЕС без виз. Что касается упрощения режима, то с литовской и польской стороной — это реальный шаг в 2018 году. Многие белорусы имеют карты поляка, литовские многократные визы, так что «почему бы и да». Для меня важнее не сэкономить деньги, а избавиться от волокиты с документами. Я часто летаю, раз в месяц стабильно, причем выбираю прямые рейсы из Минска.