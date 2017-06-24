Минские чиновники взялись решать «какой ресторан лучше» 5 24.06.2017, 21:34

Мингорисполком поделил столичные заведения на «отличников» и «двоечников».

Столичные чиновники продолжают бновлять и дополнять рейтинг объектов общепита Минска. В итоге сейчас в "отличниках" "Гвоздь", "Васiлькi", "Госцi" и ряд других заведений, пишет thinktanks.by.

Рейтинг столичных предприятий общепита дополнен новыми объектами, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

— Проверки 2016 года показали, что у 99,6 % обследованных предприятий общепита есть нарушения санитарно-эпидемиологических норм и законодательства в сфере торговли. Цифра впечатляющая, — рассказала начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — Чтобы навести порядок в отрасли, не прибегая к штрафным санкциям, и повысить качество работы предприятий, горисполком решил составить рейтинг всех общедоступных объектов общественного питания. Были выработаны критерии, они обсуждались с представителями ресторанного бизнеса. Процесс стартовал в марте. Первые результаты были озвучены еще весной, когда прошло обследование нескольких десятков предприятий. На 19 июня обследованы 94 объекта общественного питания с выставлением оценок от 1 до 5 баллов. Отрадно, что 37 % (35 предприятий) получили наивысший бал — 5, то есть их работу можно назвать идеальной. Еще 43 % (40 предприятий) оценены на 4, то есть у них были незначительные замечания. 3 получили 14 % (13 объектов), 2–2 % (два объекта), 1 — 4 % (4 предприятия).

В отличники попали рестораны «Минск», «Гвоздь», «Свои», «Кухмiстр», «У ратуши», «Ренессанс», «Публика», «Васильки» в ТЦ «Скала», кафе «Оливо», «Черпак», «У Франциска», «Моя дорогая», «Гурман» и другие, в том числе две кофейни. Самый низкий показатель в рейтинге (1) — у ресторана «Гостиный двор», кафе «Нистру», «Мангал Хаус», «Ной», недалеко ушли (2 балла) — кафе «Банана» и «Старый город».

Как уточнили в горисполкоме, в столице насчитывается 1,9 тысячи общедоступных объектов общественного питания, так что обследовать предстоит еще очень много. Составители рейтинга надеются, что предприятия, не дожидаясь прихода проверяющих, сами предпримут меры для улучшения качества работы.