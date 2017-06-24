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18-летний белорус был выбран на драфте НХЛ

  • 24.06.2017, 21:44

Максима Сушко задрафтовали «летчики» из Филадельфии.

18-летний белорусский хоккеист Максим Сушко был выбран в четвертом раунде драфта НХЛ, пишет tut.by.

Права на белоруса закрепил за собой клуб «Филадельфия Флайерс», которая задрафтовала Сушко в четвертом раунде под общим 107-м номером.

Сейчас воспитанник брестского хоккея выступает за клуб «Оуэн Саунд Аттак» в OHL (Хоккейная лига Онтарио). В 71 игре нынешнего сезона правый форвард набрал 43 (20+23).

Примечательно, что Сушко выступал за молодежную и юношескую сборные Беларуси, когда те пробивались в топ-дивизион.

Под 80-м номером также «Филадельфией» был выбран вратарь Кирилл Устименко. Талантливый голкипер является воспитанником гомельского хоккея, но несколько лет назад он перебрался в Санкт-Петербург и принял российское гражданство.

Первый же номер драфта получил швейцарский форвард Нико Хишир.

Всего на драфте было выбрано 217 хоккеистов: 81 канадец, 47 американцев, 27 шведов, 23 финна, 18 россиян, 9 чехов, 3 швейцарца, по 2 датчанина и словака, а также белорус, словенец, немец, норвежец и француз.


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