Катар в своих действиях оглядывается на Москву 24.06.2017, 21:47

Обвиненная в поддержке террористов Доха пытается заручиться поддержкой Кремлю.

Об этом заявил арабский политолог Хасан аль-Дами в специальном комментарии корреспонденту ГолосUA.

«Эта надежда небеспочвенна: Доха заручилась поддержкой Москвы в двусторонних энергетических поставках, в то время, как Тегеран гарантировал военную помощь Катару в случае военной агрессии со стороны Саудовской Аравии, - отметил, в частности, он. – Таким образом, катарскому эмирату удастся достойно выйти из сложившейся «патовой ситуации». На вопрос, как именно способом РФ и ИРИ спасут Катар от гуманитарной катастрофы, Х. ль-Дами не ответил.

Напомним, в конце мая нынешнего года Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Мальдивы, Египет, Йемен, Ливия, Мавритания, Маврикий и Коморские острова объявили о разрыве дипломатических контактов с Катаром из-за пока недоказанных взаимоотношений Дохи с экстремистскими группировками «Братья-мусульмане», «Ан-Нусра», ИГИЛ и «Талибан». В результате блокады Катара на территории эмирата возникла угроза эпидемий. Ранее о своем намерении помочь Дохе выразили Турция и Кувейт. О возможном военном противостоянии в регионе пока ничего не сообщается.