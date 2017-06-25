Как белорусы на Москву ходили 7 25.06.2017, 10:45

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Почему россияне каждый ноябрь вспоминают «литвинский сапог».

Начиная с 2005 года, в России помпезно и с размахом празднуется так называемый «День народного единства». В пояснительной записке к проекту закона об учреждении этого праздника, отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», пишет istpravda.ru.

Так что же всё-таки произошло в том далёком 1612 году, 415 лет тому назад? И почему даже в самой России не все однозначно воспринимают введение этого праздника? К примеру, известный писатель Виктор Ерофеев крайне негативно отозвался об этом «празднике», сказав буквально следующее: «Считаю, что это слишком надуманное, фальшивое мероприятие, пафос которого усилиями государственной пропагандистской машины будет раздут до торжества вселенского жлобства.

Вообще, я считаю, что это большая ошибка - возводить в ранг государственного праздника довольно сомнительные разборки властных группировок времен Смутного времени, пишет westki.info. На место одного ложного и насквозь фальшивого праздника, я имею в виду годовщину Октябрьского переворота, придумали другой - такой же фальшивый и ложный, который служит только одной цели: продолжать возбуждать вражду и неприязнь между нашими народами».

Под «нашими народами» В.Ерофеев подразумевает русских и поляков, но сами поляки считают себя …. лишь относительно причастными с событиям ноября 1612 года. По мнению польского историка Иероноима Грааля: «...что меня немного смущает в изложении событий времен Смуты, - это упор на польское происхождение захватчиков. Ведь в войске «ляхов», собственно этнических поляков было не более 30%, остальные были литовцами, белорусами (литвинами), украинцами и немцами. Ведь сами современники часто именовали интервентов «литвинами». Кроме того, ополчение Минина и Пожарского изгнало из Кремля и русских бояр, вместе с будущим царём Михаилом Романовым, его матерью и дядей».

А, например, епископ-викарий архиепархии Божией Матери Анджей Стецкевич вообще не понимает, что же такого отмечают в России 4 ноября: «Когда этот праздник ввели, я часто спрашивал соотечественников: «Что означает дата - 1612 год?» Почти никто не давал мне ответа».

Действительно, выдавать внутренние разборки нескольких политических групп, когда одна из них (московская семибоярщина) выступила сторонником призыва на царство польского королевича, называть это днём какого-то «народного единства» – более чем странно.

Фактически, можно говорить о гражданской войне, происходившей в то время в Московии (России) между сторонниками и противниками польского короля и Великого князя Литовского Сигизмунда III и его сына Вдадислава. И не более того. Собственно, сам по себе факт воцарения иностранной династии был бы не нов для Московии, ведь те же Рюриковичи были призваны на княжение из Скандинавии, а с середины XVIII века страной правили немцы. И никого это не возмущало.

Ополчение Минина и Пожарского боролось не столько за независимость России, сколько участвовало в банальных разборках за власть между двумя соперничающими группировками. На стороне другой группировки выступали литвины (белорусы), составлявшие более половины в войске так называемых «интервентов».

Так, комендантом литовского гарнизона в кремле до лета 1612 года, был великий рефендарь литовский Алекса́ндр Ко́рвин-Гонсе́вский, которого в этой должности сменил Миколай Струсь — литовский (белорусский) полковник, командовавший гарнизоном кремля летом-осенью 1612 года, т.е. вплоть до его сдачи. И, наконец, деблокирующей группировкой войск, пробивавшейся на помощь осаждённым, командовал Ян Ка́роль Ходке́вич, в 1605-1621 годах занимавший должность Великого гетмана Литовского.

Формально Московским царём, вплоть до 1634 года, оставался сын Сигизмунда III — Король Польский и Великий князь Литовский, Владислав IV Ваза. Еще в 1610 году он был приглашён на царство московскими боярами и духовенством. Владиславу присягнули на верность практически все жители Москвы и многих других городов. Даже чеканилась монета с его изображением.

Но есть в момент, когда Минин и Пожарский собирали ополчение, у Московии (России) уже был законный и признанный народом царь. Во всяком случае – одной из противоборствующих группировок. Неудивительно, что западные короли и монархи не восприняли всерьёз последующее «воцарение» Михаила Романова. Ведь законным царём они считали Владислава IV Вазу.

Польский король и Великий князь Литовский в то время был реальным правителем большей части Московских земель. Граница проходила всего в 100 км от Москвы, а за ней лежали земли, заселенные в основном не русскими, а мордвой, чувашами, удмуртами, башкирами, татарами и иными народами.

И, наконец, совершенно непонятно, почему сегодня в России празднуется именно 4 ноября? В этот день один из отрядов ополченцев Минина и Пожарского захватил часть укреплений Китай-города, заставив литвинов отступить в Кремль. Этот бой вовсе не был «решающим». Сражение продолжалось и 5 ноября, и только вечером того же дня командование гарнизона подписало капитуляцию. А открытие ворот и сдача гарнизона, вообще произошли уже 6 ноября.

Кстати, некоторым из оборонявшихся в кремле - литвинам хорунжего Будзилы – московиты сохранили жизнь, однако пленных солдат из полка Миколая Струся, вопреки условиям капитуляции («в здравии оставить и в уважении иметь»), 9 ноября казаки князя Трубецкого жестоко казнили, изрубив саблями.

Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок, можно сказать, что 4 ноября россияне празднуют: во-первых, победу одной политической группировки, боровшейся за власть в стране, над другой. B «Смутное время» не было и не могло быть никакого «народного единства». А во-вторых, изгнание из Москвы литовского (белорусского) войска, в рядах которого было некоторое количество поляков, жемойтов (литовцев), русинов (украинцев) и наёмников, в основном из германских земель.

В то время Московиты чаще воспринимали войско «иноземцев» именно как литовское (белорусское) а не польское: «Приуспевшим же всем казаком к обозу у великомученицы христовы Екатерины, и бысть бой велик зело и преужасен; сурово и жестоко нападоша казаки на войско литовское: ови убо боси, инии же нази, токмо оружие имущие в руках своих и побивающие их немилостивно. И обоз у литовских людей розорвали».

Спрашивается, почему бы сегодня российским историкам и политикам не сказать открыто, что мол Москву в 1612 году освобождали не столько от поляков, сколько от белорусов? Ответ прост. Потому что правдивая трактовка событий разрушит имперский миф об извечной дружбе русского и белорусского народов, и о кознях «коварных поляков».

Фактически само словосочетание «польские интервенты», применительно к ноябрьским событиям 1612 года, является не только неверным, но и несёт на себе полонофобскую окраску. И совершенно прав был русский писатель В.Ерофеев, когда сказал, что этот праздник служит только одной цели: «…продолжать возбуждать вражду и неприязнь между нашими народами».