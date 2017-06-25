Американский боец ММА нокаутировал россиянина за две минуты 4 25.06.2017, 8:08

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Фото: AP

Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону в первом раунде.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона техническим нокаутом на турнире Bellator 180, который прошел в Нью-Йорке (США), сообщает ТАСС.

Поединок, который имел статус одного из двух главных боев вечера, завершился в первом раунде из трех. Бой длился меньше двух минут. Оба спортсмена обменялись мощными ударами, после которых оказались на канвасе, однако американцу удалось быстрее прийти в себя и броситься на добивание Емельяненко. Рефери был вынужден остановить бой после того, как россиянин пропустил еще несколько сокрушительных ударов.

Первоначально бой Емельяненко - Митрион (дебютный поединок для россиянина в Bellator) должен был состояться на турнире организации в Сан-Хосе в феврале текущего года, однако за несколько часов до начала мероприятия стало известно о том, что Митрион испытывает проблемы со здоровьем. Позднее Емельяненко официально объявил зрителям, что американский боец не сможет выйти в октагон и пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления. После медицинского обследования у Митриона были обнаружены камни в почках, спортсмен перенес операцию.