Сын репатриантов из Украины предотвратил теракт в Иерусалиме 25.06.2017, 8:21

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Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Благодаря хладнокровию солдата обошлось без жертв с обеих сторон.

20-летний Лиор Алькашевиц, ефрейтор военной полиции, умелыми действиями остановил террориста. Поступи он иначе - и родители могли лишиться единственного сына. Благодаря хладнокровию солдата обошлось без жертв с обеих сторон.

Эта история могла бы попасть в новостные сводки совсем с другим окончанием, если бы не умелые действия бойца из батальона охраны КПП «Эрез» Лиора Алькашевица. 3 мая он нес дежурство в Иерусалиме.

О подробностях молодой герой рассказал изданию «Вести Израиля».

- Как все произошло?

- Наше КПП расположено на границе между Израилем и палестинцами. Мы проверяем въезжающих с той стороны. Следим, чтобы не проникали люди с фальшивыми документами, с оружием, взрывчаткой. До конца смены оставалось всего 20 минут, когда произошло то, о чем раньше мы слышали только в новостях.

Я находился на полосе для общественного транспорта. Это такая линия на КПП, по которой в Израиль въезжают автобусы с палестинцами. Все было как всегда. Молодых пассажиров мы попросили выйти из автобуса. Там остались только женщины с детьми и пожилые люди. Мы с охранником поднялись в автобус, проверили у всех документы. Затем, как и положено, спустились, чтобы проверить молодежь. Их обычно выстраивают в очередь. По одному проверяют у каждого удостоверение личности и разрешение на въезд в Израиль, а также карманы. После проверки пассажир поднимается в автобус.

Мы шли вдоль ряда, и вдруг в конце заметили трех парней, которые подозрительно перешептывались. Карманы у одного оттопыривались. Я спросил: «Что там?» Он ответил: «Чего прицепился? Виноград». И действительно показал его. Я пропустил его в автобус. Со вторым - та же история. А последний вдруг выхватил нож и бросился в мою сторону.

В таких случаях я обязан действовать по инструкции: крикнуть «Стой» и предупредить, что в случае неповиновения буду вынужден открыть огонь. Все решали секунды. Парень бежал прямо на нас. Я крикнул: «Стой» и выставил вперед оружие. Он вздрогнул, остановился на бегу и опустил руку с ножом. После этого его арестовали.

- Лиор, было страшно? Вы осознавали, что могла случиться трагедия?

- Нет, я не успел подумать ничего такого. В тот момент, когда террорист побежал на меня с ножом, я действовал, как нас учили. Только потом подумал: надо же, террорист действовал по той же схеме, которую описывают в новостях.

- Инцидент закончился без жертв с обеих сторон. Рады ли вы этому?

- Вы знаете, нас в армии учат ценить человеческую жизнь. Мы не собираемся никого убивать. Наша задача - предупредить теракты в Израиле, гибель гражданских людей. Пусть люди спокойно работают и спят, когда мы на посту.

- Лиор, расскажите о своей семье.

- Я родился в Израиле. Мои родители - репатрианты из Украины, из города Никополя. Я единственный ребенок в семье.

- В Израиле родители вправе отказать армии в призыве единственного ребенка в боевые части. Ваши мама и папа не возражали против службы в боевых?

- Возражали. И когда надо было подписывать согласие для армии, они сильно сомневались. Но я очень хотел служить. Мечтаю быть полезным армии, родине. И надеюсь, мои родители мною гордятся.