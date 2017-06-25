Ученые: Забывчивость делает людей умнее 25.06.2017, 8:25

Сенсационное открытие было сделано в университете Торонто.

Ученые из университета Торонто выяснили, что короткая память — это здоровая реакция мозга на перегруженность информацией. Старые и бесполезные факты специально стираются, чтобы дать место новым и нужным, пишет Science Alert (перевод – hightech.fm).

Если вы все время забываете дома телефон или ключи от машины, не переживайте и не слушайте родственников, — это не старость и не глупость, а ваш мозг пытается очистить «оперативную память». К такому выводу пришли канадские исследователи мозга Блейк Ричардз и Пол Франкланд. По их мнению, память хранит не самую точную информацию, а самую полезную, которая поможет в будущем принимать правильные решения.

Это похоже на открытие французского ученого Пьера Пика — по пять месяцев в году он проводил в лесах Амазонии, изучая племя мундуруку, которое не умело считать. Выяснилось, что как индейцам, так и западным людям, в принципе, не свойственно уметь делать сложные арифметические расчеты, так как это не нужно для выживания в дикой природе. Гораздо важнее уметь делать оценку ситуации, количества фруктов на пальме или неприятельской группы.

Ученые выяснили, что со временем нейронные связи, отвечающие за память, ослабевают, а новые нейроны перезаписывают уже имеющиеся воспоминания. Это делается для того, чтобы человек мог легче адаптироваться к новой ситуации. В частности, один из экспериментов, проведенных на мышах, показал, что животные быстрее находят новый лабиринт, если им очистить воспоминания о старом. И чем быстрее происходят изменения в окружающей среде, тем быстрее необходимо забывать старые факты.

Вторая причина забывчивости — обобщение. Мозгу нет смысла помнить мельчайшие детали последнего похода в кафе. Наоборот, чтобы решить, ходить в него еще раз или нет, нужно уметь обобщать переживания в одно короткое впечатление. Набор подобных впечатлений со временем складывается в нечто более сложное — картину мира. И все для того, чтобы экономить место в «оперативной памяти» мозга. Этот же принцип лежит в основе систем искусственного интеллекта и имеет свое название — «регуляризация».

«Было бы трудно ориентироваться в мире, если бы ваш мозг постоянно воспроизводил воспоминания о мельчайших деталях, конфликтующих друг с другом, — говорит Ричардз. — Это сильно усложнило бы принятие рационального решения. Мы слишком идеализируем людей, которые хорошо играют в викторины и знают самые разные факты, но смысл памяти не в том, чтобы запомнить, кто выиграл кубок Стенли в 1972 году. Задача памяти — сделать из нас умного человека, который может принимать адекватные решения, чего сложно добиться, если не уметь забывать бесполезную информацию».