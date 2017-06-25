США и Китай будут вместе разоружать КНДР 25.06.2017, 9:19

В Вашингтоне прошли успешные переговоры о судьбе ядерной программы Северную Корею.

США и Китай договорились усилить давление на Северную Корею, заставив Пхеньян полностью отказаться от программы разработки ядерного оружия. В итоговом документе, подписанном после завершения переговоров в Вашингтоне, стороны особо отметили, что намерены добиться «полной, проверяемой и окончательной денуклеаризации Корейского полуострова», сообщает русская служба «Голоса Америки».

В минувший четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе переговоров с членами китайской военно-дипломатической делегации он призвал Пекин усилить экономическое и политическое давление на власти КНДР.

После переговоров в Госдепартаменте китайская делегация, которую возглавляли высокопоставленный сотрудник МИД КНР Янг Джичи и генерал Фанг Фенгуй, провела переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Затем китайских дипломатов принял президент США Дональд Трамп.

В тексте итогового соглашения подчеркивается, что США и Китай намерены действовать в строгом соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Кроме этого, стороны намерены усовершенствовать каналы связи между военными двух стран, и создать новый «механизм верификации» для того, чтобы исключить возможные ошибки в оценке тех или иных событий.

По оценке китайских СМИ, прошедшие в Вашингтоне переговоры свидетельствуют о «позитивных тенденциях» в отношениях между КНР и США, наметившихся после встречи лидера КНР Си Циньпина с президентом Трампом во Флориде в апреле этого года.

Американские издания пока оценили состоявшиеся консультации более сдержанно.

На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что попытки Китая оказать политическое и экономическое давление на Пхеньян себя не оправдали, и у властей КНР «больше не осталось никаких рычагов влияния» на соседа. Как заявляли представители администрации США, Вашингтон сейчас рассматривает возможность введения новых санкций против китайских банков и компаний, поддерживающих деловые отношения с Северной Кореей.

На этой неделе Белый дом был вынужден отреагировать на смерть американского студента Отто Вармбиера, освобожденного после 17-месячного заключения в северокорейской тюрьме. Он был доставлен на родину в состоянии комы и через несколько дней скончался, не приходя в сознание.

По данным китайского государственного агентства «Синьхуа», лидеры США и Китая продолжат переговоры о судьбе северокорейской ядерной программы во время саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июле этого года в Гамбурге.

В Белом доме пока не комментируют планы президента Трампа.