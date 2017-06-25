Уехать на учебу за границу теперь можно в один клик 2 25.06.2017, 10:15

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Фото: bila.by

Белорусы создали уникальный сервис по бронированию образования.

Главные инвестиции — в себя и свое образование, говорят на конференциях, встречах и собраниях продвинутой молодежи. При обилии курсов выбрать подходящие бывает сложно. Белорусы сделали сервис по бронированию образовательных программ BookYourStudy, который сами называют «Booking про учебные заведения, а не гостиницы». Onliner.by встретился с основателем проекта Сергеем.

— Я долгое время работаю в сфере образования: занимаюсь организацией и проведением курсов. Постепенно мы стали помогать людям с поступлением в зарубежные учебные заведения и столкнулись с проблемой — на нашем рынке нет платформы, которая поможет абитуриенту найти подходящую программу. Нужно мониторить сотни страниц, звонить и уточнять даты начала и условия обучения. Так появилась идея сделать проект — сервис по бронированию этих заведений. Как Booking, но про образование, — говорит Сергей.

Только главные университеты мира отказываются платить: «Гарвард и Оксфорд говорят, что к ним и так очередь желающих и рекламироваться смысла нет».

Фото: onliner.by

Абитуриенты выбирают программы обучения тщательно, им нужны гибкие критерии поиска и фильтры. Разработчик говорит, что в BookYourStudy чуть ли не самый детальный поиск среди подобных сервисов: «Мы много времени потратили на выделение всех категорий. Еще один момент — после подачи заявки иногда приходится долго ждать старта занятий. Мы стараемся указывать точное время начала обучения, делаем расчет стоимости. Ведь как бывает: вроде и записался на курсы, а они все не начинаются. Непонятно, что делать: дальше ждать или искать другие».

— Чем вы лучше конкурентов?

— Конкуренты в основном зарубежные, по Беларуси специализированных сервисов по бронированию образования нет. Некоторые привлекли серьезные инвестиции, но наш рынок их не интересует. Мы, например, выделяемся встроенной CRM-системой для школ и программой лояльности: записался на курсы через наш сервис — получил скидку на следующую бронь занятий.

Фото: onliner.by

Сервис наладил контакт с некоторыми заграничными школами и вузами, и те согласились делать скидки при оформлении обучения через BookYourStudy: «Выйти на них несложно, тут вопрос доверия. Сначала смотрят на твой проект и достижения. Когда в первый раз отправил студентов на обучение, то начинают по-другому на тебя смотреть — видят, что реально готов работать, а не кормишь их обещаниями».

Проект участвовал в стартап-мероприятиях, но финансирование не ищет — развитие будет идти через деньги с основного бизнеса Сергея: «Да, мы выступаем на конкурсах, где-то проходили в финал. Но это просто возможность заявить о себе, узнать мнение экспертов. Денег, как правило, не дают».

Фото: onliner.by

— У вас мало предложений по Беларуси. Молодежь посмотрит на зарубежные программы да и уедет отсюда, нет?

— Белорусские учебные заведения тоже добавляем, просто начали с заграничных. Они более универсальные — ведь мы делаем сервис не только для нашей страны, но и для Украины, Казахстана, России. Если добавили школу в Лондоне, то она может заинтересовать и казаха, и белоруса, и россиянина, и украинца. А если внести минскую школу, то, конечно, на нее обратит внимание только минчанин. Все внутренние учреждения образования тоже появятся.

Монетизация проекта выглядит честной: учебные заведения оплачивают небольшую комиссию стартапу, если к ним через сервис пришел студент. Школы добавляются активно, только главные университеты мира отказываются платить: «Гарвард и Оксфорд говорят, что к ним и так очередь желающих и рекламироваться смысла нет».

Фото: onliner.by

BookYourStudy планирует интеграцию с CRM-системами самих школ — это автоматизирует и упростит добавление и обновление актуальной информации о дате начале занятий. Можно даже найти языковую школу с доступом к пляжу — как ни крути, веский аргумент при выборе.

Фото: onliner.by

Сейчас образовательные программы через BookYourStudy забронировали порядка двухсот человек. Проект стремится выйти на зарубежные рынки: добавляет поддержку иностранных языков, домены для регионов уже куплены. Если говорить о белорусских студентах, то больше всего людей отправляются изучать языки и получать образование в Великобританию, Германию, США, Чехию и на Мальту. Из курсов белорусы интересуются английским, работой в области красоты (мастер по визажу, маникюру и так далее) и IT-отраслью — «чтобы много зарабатывать».