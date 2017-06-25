Как при Ельцине искали «золото партии» 1 Андрей Илларионов

25.06.2017, 9:59

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Еще одной тайной «гайдаровских реформ» стало меньше.

Журналистка «Радио Свобода» Анастасия Кириленко поговорила в Праге с Владимиром Тольцем (российский историк и журналист – ред.), и вот что выяснилось.

А.Кириленко:

«Уезжаю из Праги, где провела несколько дней. Язвительный и проницательный Wladimir Tolz рассказал замечательную историю, как он поддел Егора Гайдара по поводу отчета «Кролла» о золоте партии, который никто никогда не видел:

«Егор, у вас есть самая дорогая книга на миллион! Расскажите хоть, что там!»

«Ну, во-первых, не миллион, а 999 тысяч» условная цифра, реально отчет стоил полтора миллиона долларов – документ публиковала «Новая газета», об этом писали в 2002 Roman Shleynov и Юрий Щекочихин.

«Во-вторых, там четыре тома. И в каждой строчке в этих четырех томах – банковская проводка. В таком виде с этим не разобраться», – говорит Гайдар.

Тольц: «Так отдайте правоохранительным органам!»

«Они мне не подчиняются», – ответил Гайдар».

Вот, оказывается, как оно было на самом деле.

То есть, во-первых, доклад «Кролла» о средствах, выведенных КПСС и КГБ из СССР накануне его роспуска, состоял, оказывается, из четырех томов (четырех томов, Карл!).

Во-вторых, эти тома были заполнены информацией о банковских проводках.

В-третьих, эти тома Гайдар правоохранительным органам передавать не стал. Почему?

Да, в-четвертых, потому, что они ему «не подчинялись». И потому могли сделать «неправильные» выводы и по ним принять «неправильные» решения.

Наконец, поскольку доклад «Кролла» после передачи лично в руки Гайдару исчез, то причиной его исчезновения, очевидно, стало опасное, с точки зрения Гайдара, его содержание: четыре тома, заполненные информацией о банковских проводках.

В автобиографическом произведении «Дни поражений и побед» (гл. 6 «Первый шаг, он трудный самый») Гайдар дает свою версию произошедших событий:

«Ознакомившись с данными о катастрофическом падении золотого запаса и валютных резервов СССР, а также о банкротстве Внешэкономбанка, просмотрев статистику оттока валюты и вывоза золота в 1990-1991 годах, мы задумались: а все ли здесь чисто? Не случилось ли так, что правившая страной политическая элита, осознавая неизбежность краха коммунистического режима, перевела часть валютных ресурсов страны на подконтрольные счета в западных банках?

То, что механизмы для осуществления подобных операций имелись давно, секретом не было. Познакомившись со спецификой многих контрактов, в ко­торых цены на поставляемую Советским Союзом продукцию необъяснимо занижались, а цены закупаемых комплектующих столь же необъяснимо завышались, нетрудно было догадаться, что все это служило прикрытием различных форм финансирования нелегальной деятельности или помощи коммунистическим партиям в зарубежных странах. Вопрос был только в том, чтобы выяснить, куда конкретно ушли деньги и золото.

В конце декабря 1991 года два высокопоставленных сотрудника советской разведки обратились к президенту Ельцину с письмом по этим вопросам. Они предложили привлечь к розыску советских валютных резервов фирму «Кролл», крупную междуна­родную организацию, известную своими успехами в решении аналогичных задач. Пожалуй, наиболее значимым из них стало выявление секретных сче­тов иракского диктатора Саддама Хусейна.

Президент поручил мне встретиться с авторами письма, определить позицию. Одного из них я знал лично, он в свое время работал в институте [«Институт» – ВНИИСИ, в котором в 1980-86 гг. работал Гайдар. – А.И.] заместителем Д.Гвишиани [Джермен Гвишиани, сын генерала НКВД М.Гвишиани, руководитель операции «Чечевица» по депортации чеченцев 23 февраля 1944 г. – А.И.], вел закрытую тематику. Поговорив с разведчиками, пришел к убеждению: шансов на успех не слишком много, но не попробовать – грех.

Поручил организовать мне встречу с руководством фирмы. Встретились в феврале 1992 года в Мад­риде во время моего визита в Испанию. Договорились, что фирма начнет розыск и мы заключим краткосрочный трехмесячный контракт, заплатим 900 тыс. долларов с тем, чтобы определить – есть ли серьезные надежды получить контроль над вывезенными из страны финансовыми ресурсами.

Получив санкцию президента, позвонил министру безопасности В.Баранникову, попросил обеспечить взаимодействие. Было ясно, что без эффективного сотрудничества с правоохранительными органами работа «Кролла» совершенно неизбежно станет любительством. Фирма активно приступила к работе, по своему характеру напоминающей золотодобычу. Необходимо было просеять колоссальное количество пустой породы, чтобы найти крупицы полезной информации. Были прослежены счета, имеющие русские связи, найдены аномалии в работе внешнеторговых организаций. К маю 1992 года результатом усилий стало множество интересных деталей, но ничего определенного, что дало бы надежду в ближайшее время окупить издержки. Быстро выявилась главная проблема, препятствовавшая успеху начатой работы: несмотря на поддержку президента и мои просьбы, Министерство безопаснос­ти крайне неохотно шло на сотрудничество. А чтобы из намеков и догадок получить доказательства, необходим был серьезный анализ выявленных аномалий. И на его основе – серия уголовных дел, работа со свидетелями. Между тем крепло убеждение, что в руководстве правоохранительных органов кто-то умышленно тормозит эту работу. К маю 1992 года окончательно понял: сил у меня для того, чтобы заставить Министерство безопасности всерьез этим заниматься, не хватит. И тогда работа фирмы «Кролл» – это просто бессмысленное разбазаривание государственных денег. С тяжелым сердцем принял решение не продлевать контракт».

А это выдержки из статьи Ю.Щекочихина от 22 апреля 2002 г. «Золото партии: найдено и спрятано»:

«Сенсационные материалы о появлении и исчезновении секретного доклада фирмы «Кролл»

Перед вами те самые документы, которые позволили десять лет назад бросить на поиски «золота партии» легендарную американскую компанию «Кролл Ассошиэйтс, Инк.», состоящую почти целиком из бывших сотрудников ФБР и ЦРУ.

Отчет о проделанной работе был предоставлен российскому правительству. А потом этот отчет пропал.

Формально его не видели ни российские спецслужбы, ни российское правительство. Но у нас есть кое-что, позволяющее пролить свет на эту темную историю».

О ней мы вспомнили всего неделю назад, в прошлом понедельничном номере «Новой газеты». И тут же в нашем распоряжении оказались очень любопытные документы.

Док. № 1

С этого контракта правительство Гайдара начало поиски «золота партии»:

«Конфиденциально 18 февраля, 1992 Господину Джулису Б. Кроллу Председателю «Кролл Ассошиэйтс, Инк.» <...>

Уважаемый господин Кролл,

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. Настоящим подтверждаем, что правительством России для оказания описанных ниже услуг нанимается американская компания «Кролл Ассошиэйтс, Инк.» (в дальнейшем «Кролл») на 90-дневный период начиная с 18 февраля 1992 года на описанных ниже условиях с целью проведения особого расследования:

а) Собрать и проанализировать информацию о денежных фондах и других активах, находящихся за рубежом и принадлежащих русским и бывшим советским государственным предприятиям и физическим лицам, с целью установления соответствия этих фондов и активов российским законам по валютному регулированию и контролю.

б) Провести расследования и выявить денежные фонды и другие активы, находящиеся за рубежом и якобы принадлежащие или контролируемые бывшей коммунистической партией бывшего Советского Союза, с целью предварительной оценки существования, местонахождения и размера такой собственности и выявления физических и юридических лиц, в настоящее время осуществляющих контроль за этой собственностью <...>.

С уважением Егор Гайдар, заместитель председателя правительства Российской Федерации

Настоящей подписью подтверждаю данный контракт от 18 февраля 1992 года Джулис Б. Кролл Председатель «Кролл Ассошиэйтс, Инк.»

Док. № 2

«Кролл» уведомляет, что готов предоставить больше документов, если Россия заплатит еще $1 637 025, 29:

Док. № 3

Распоряжение Внешторгбанку об оплате услуг фирмы «Кролл»:

Таким образом, весь контракт с «Кроллом» был на сумму в 2,55 млн.дол., и компании уже было выплачено минимум 1,5 млн. долларов.

Док. № 4—5 Заключительные и очень смешные.

Ни в одной официальной российской структуре документы не обнаружены. Видимо, отчет там же, где и «золото партии»:

Выдержки из статьи «Гайдар, Егор Тимурович» в Википедии:

«Согласно воспоминаниям Гайдара, сумма контракта составила 900 тысяч долларов. Эффективность работы «Кролла» оказалась мала, так как «Министерство безопасности крайне неохотно шло на сотрудничество»[15]. По этой причине работа с компанией «Кролл» была прекращена после исполнения краткосрочного трехмесячного контракта. По данным «Новой газеты» оплата компании «Кролл» составила 1,5млн долларов, при этом детективное агентство предоставило правительству отчет о проделанной работе, найти который не удалось».

Из статьи «Удавы и Кролл» в «Новой газете», 22 апреля 2002 г.:

«О том, что американская детективная компания «Кролл Ассоушиэйтс» в 1992 году искала деньги КПСС, заключив конфиденциальный договор с российским правительством в лице Егора Гайдара, не высказался разве что тот, кто умер до этого события. Компании заплатили 1 млн 500 тыс. долларов из российского валютного резерва, но следов массового вывоза партийных средств так и не было обнаружено, по крайней мере, так говорили все российские фигуранты этой сделки. Они особенно настаивали на том, что это и был основной, очень важный итог работы «Кролла», и будто бы как раз за этим его и нанимали...

Обстоятельство второе. Еще более подозрительно то, что отчет «Кролла» бесследно пропал. А те, кто должен был передать его в спецслужбы или в прокуратуру, хоть убей не помнят, куда именно его отправили. При этом ни МВД, ни ФСБ, ни Генпрокуратура, ни даже правительство не признаются, что к ним когда-либо поступал этот документ (у нас есть официальные письма)!

Между тем основное действующее лицо этой истории, Егор Гайдар, начал забывать ее подробности уже в 1999 году. В апреле его помощник в письме к американцам с прискорбием сообщил: «К сожалению, в настоящее время д-р Гайдар не помнит все технические детали сделки между «Кроллом» и российским правительством»... Неудивительно, что Егор Тимурович до сих пор не нашел в себе сил ответить на наш запрос, отправленный ему больше месяца назад.

Обстоятельство третье. Бывшие высокопоставленные работники Генпрокуратуры сообщили нам, что как раз в то время, когда Егор Гайдар, будучи председателем правительства, озадачивал «Кролл» поиском «партийных денег», этим же вопросом занималась... Генеральная прокуратура РФ. И действовала она, как положено, с международными поручениями, то есть активно сотрудничая с Западом.

Странно и то, что в Генпрокуратуре ничего не знали об активности Гайдара и «Кролла», и все же нашли и средства самой КПСС, и те деньги, которые партия забирала у государства. В общей сложности партийное имущество и финансовые ресурсы (в России и на Западе) были оценены в 11—13 млрд долларов. Но вот что удивительно. Почти половина этих средств была найдена внутри страны — в российских (!) банках, фирмах и прочих негосударственных структурах. Просто, приближаясь к развалу, КПСС надавала денег в долг...

Разумеется, прокуратура арестовала счета, на которых осели партийные рубли, и предложила заключить новые договора между коммерсантами и российским правительством, чтобы с исчезновением КПСС деньги не растворились в воздухе, а были возвращены государству. Напомним, председателем правительства был тот самый Егор Гайдар. Его долго осаждали просьбами хоть что-то предпринять. Наконец, к удивлению прокуроров, свет увидело правительственное постановление, в котором Гайдар отдал этот вопрос на растерзание Минюсту, Госкомимуществу и т. д. И вопрос утонул в скопище бюрократов. Уважаемые ведомства долго отвечали прокурорам, что это не их проблема. В итоге аресты со счетов сняли. И государство так и не увидело партийных денег...

...важно другое. За деньги из российского валютного резерва компания «Кролл» действительно провела огромную работу, в которой были задействованы как минимум 15 лучших ее сотрудников (об этом тоже сказано в контракте). Ясно, что финансами КПСС эта работа не ограничивалась. И, судя по всему, американские детективы нашли деньги тех, чьи интересы определяли, а возможно, и определяют российскую политику, выяснили, кто стоял у истоков российской коррупции, о чем из политических соображений предпочитают молчать и в России, и в США».

Промежуточный итог:

Е.Гайдар, «забывший» подробности и технические детали сделки с «Кроллом» уже в 1999 г., не ответил на вопросы «Новой газеты» – ни в течение месяца после обращения к нему Ю.Щекочихина, ни в течение последующих почти восьми лет до его смерти.

Сам Юрий Щекочихин был отравлен, возможно, таллием и скончался 3 июля 2003 г.

А теперь нам стало известно, что отчет «Кролла» состоял из четырех томов, заполненных информацией о банковских проводках, очевидно, проведенных по поручениям ЦК КПСС и КГБ.

Который, попав в руки Гайдара, бесследно исчез.

Андрей Илларионов