Жители минского Уручья взбунтовались против «уплотнения» 5 25.06.2017, 10:40

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Люди готовы защищать свои права и надеются на помощь экологов и общественных активистов.

Минские городские власти постановили построить в Уручье оздоровительный комплекс, подземный гараж и два паркинга. Все это за нескольких метров от жилых домов. Жители возмущаются, так как это уже шестое из числа уплотнение в и без того перенаселенном микрорайоне.

О строительстве жители улицы Шугаева узнали случайно. До этого никто не слышал о планах властей, не было и общественных слушаний, которые согласно законодательству, должны проводиться. Как только жители узнали о новом строительстве, начали собирать подписи, в первый же день собрали сотни. Однако передать их чиновникам не удалось, сообщает «Белсат».

«Позвонили вечером 19-го о том, что завтра 20-го будет заседание комиссии. Пришла, а меня не пустили. Более того, меня хотели вывести с охраной», - рассказывает Марина Гребенка.

На следующий день жители собрались на месте запланированной стройки. Они потребовали, чтобы на собрании присутствовал «депутат» «городского совета» от их округа.

Вот что говорит «депутат» Артем Велюхо:

«Объявления были, но, конечно, естественным образом они были сорваны потом. Дело в том, что распространение любой информации не предусматривает принудительного ее донесения до каждого жителя. Для этого и существуют доски объявлений, информационные интернет-порталы и так далее».

Жители говорят, что в свое время их не проинформировали о строительстве ресторана «McDonald's». Последствия такого соседства они чувствуют ежедневно. А паркинги еще более усугубят ситуацию.

«Всю ночь здесь не прекращается движение. Сигналят машины, ревут мотоциклы, газуют постоянно. Спать невозможно. Спим нормально только зимой, когда закрыты форточки», - говорит житель микрорайона Александр Ботян.

Недовольна и пенсионерка Валентина Ламар:

«Я никогда летом не открываю окна. На окнах масло. Идет вонь от «McDonald's», от трассы. Это же не второстепенная дорога. Это главная дорога. Она день и ночь работает. В моем подъезде восемь онкологических больных людей. Ну как нам дальше жить?».

На собрании разработали план действий. Причем обязали «депутата» встать на защиту их интересов.

«Будет создаваемая инициативная группа по сбору подписей. Мы будем готовить официальное обращение», - озвучивает планы житель микрорайона Дмитрий Копоть.

Если раньше жители микрорайона «Уручье-2» протестовали против уплотнения, то в результате добивались только переноса начала стройки. Омоновцы разгоняли людей, если те не давали пилить деревьев. Суды обвиняли жителей в мелком хулиганстве. Но, несмотря на это, люди снова готовы защищать свои права. Они надеются на помощь экологов и общественных активистов.