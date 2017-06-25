Кривая дедушки Путина 2 Галина Сидорова, «Радио Свобода»

25.06.2017, 10:59

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Владимир Путин

Осенью политическая повестка в России может внезапно обновиться.

"За нас с вами и "хрен" с ними"! Популярный тост из позднесоветского фольклора оказался полезным и в годы путинского застоя. Нехитрая формула – своего рода девиз нынешнего кремлевского долгожителя. "Мы с вами" в путинской интерпретации – это он сам со всеми прочими ротенбергами, сечиными, чемезовыми, шойгу, бортниковыми, золотовыми, вайно, кириенками и более удаленными от тела вождя прихлебателями. "Они" (те, кто с "хреном") – более сложная конструкция. Тут и "проклятые америкосы", и "англичанки с макронами". И "укры с порошенками". И местные "иноагенты" с навальными – хотя называть это имя президентский язык не поворачивается, слишком уж нахален, молод и полон сил на фоне заботоксованного, изрядно потрепанного дедушки. И даже вполне лояльные россияне из числа 80 процентов, для него тоже "они" – постоянно о чем-то просят. Хотя, как заметил Путин в интервью НТВ сразу после прямой линии – не то в недоумении, не то просто ошалев от кошмаров, на фоне которых выступало большинство просителей, "а ведь огромное количество людей все-таки живут, и у них что-то получается…"

Вскоре после мартовских помолодевших протестов из президентской администрации просочилось: пора менять повестку – сместить в федеральном "ящике" акцент с внешней политики на внутренние проблемы, более близкие и сердцам, и телам россиян, о которых телевизор, по выражению источника утечки, "не умеет говорить интересно". А может и главных пропагандистов отправить на покой – надоели.

Но интересное, как оказалось, интересному рознь. Московский мэр вот подоспел с "реновацией". И тут же как у классика – квартирный вопрос "испортил москвичей": вышли на улицы против программы сноса пятиэтажек, которую многие сочли грабежом, лишающим права собственности – не показывать же, в самом деле, по телевизору такие "интересности". О том, что с "новой повесткой" что-то пошло не так, стало ясно уже по комментариям Соловьева – Киселева. Первый взялся за протестующую молодежь, обозвав ее "двумя процентами дерьма". Второй словно заезженная пластинка распинался о "майданутых", топорно микшируя кадры с Тверской-2017 и Киевского Майдана-2013.

И вот уже председатель Государственной думы Вячеслав Володин, ярый нелюбитель обновлений, затягивает старую песню "про них", "на генетическом уровне" не любящих славян (видимо, по его логике, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия а теперь и Черногория потеряли "славянскость", вступив в НАТО или Евросоюз). А Совет Федерации создает Комиссию по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством, чтобы она "анализировала деятельность" иностранных государств в России и предлагала новые законы, направленные на борьбу с их "враждебной активностью" и "нагнетанием протестных настроений с помощью СМИ и НКО".

Тем временем, окончательно, похоже, слетевшее с катушек руководство российского Министерства обороны демонстрирует, что любит "погорячее", упорно провоцируя реальное столкновение с американцами в Сирии, и в Европе на границе со странами НАТО.

Кривоватость эксперимента со сменой повестки обнаружилась и в ходе "прямой линии" с президентом – стоило взглянуть на лицо Путина в моменты включений с мест в стиле "ужасы нашего городка". В связи с этим вспоминаю разговор двух молодых ребят, по виду студентов, с которыми мы бок о бок стояли на Тверской 12 июня:

– Сколько же лет можно там сидеть!

– Ну, если их менять каждые пять там или шесть, ничего бы и изменить не успели: только начнут – новые придут…

– А что, он за 17 лет многое изменил? – вроде достаточно было времени…

Неудивительно, что Путину легче отвечать на вопросы заискивающего перед "великим диктатором" американского режиссера, чем общаться с соотечественниками – даже с теми, кто тоже глядит, что называется, ему в рот. Не случайно единственный вопрос, неизменно остающийся без ответа – о его собственной повестке, участии в выборах 2018 года. И пусть для многочисленных экспертов здесь все ясно – интрига, мол, политтехнологов. Не думаю, что ясно для самого Путина, застрявшего между необходимостью остаться на посту (деваться-то ему вроде некуда) и желанием все-таки куда-то деться – поднять упомянутый тост, но уже исключительно за себя любимого.

На мой взгляд, осенью повестка может внезапно обновиться. Достаточно совмещения двух обстоятельств: путинского желания наконец расслабиться, а заодно красиво "прокатить" кумира молодежи "выскочку Навального", к которому он испытывает особую неприязнь; и стремления части его ориентированного на будущее окружения любой ценой и надолго остаться при делах. В итоге: вариант выдвижения вместо себя лояльного преемника. Причем для самого Путина (любителя, как он выразился, прямых линий) плюсы такого планирования по кривой прямиком в жизнь обеспеченного дедушки очевидны: сбивается волна уличных протестов, которые грозят захлестнуть его очередное президентство, не успеет оно начаться. А некоторые особо впечатлительные западные коллеги, возможно, даже заново полюбят "друга Владимира", разглядев в его добровольном уходе "признаки возвращения к демократии".

Станет ли это спасением для страны или отбросит ее назад? Скорее, второе. Ибо подобный сценарий без восстановления демократических институтов, точно также как Путин 4.0, рискует превратиться в повторение пройденного на рубеже тысячелетий с бесконечным воспроизведением новых Путиных. Жить и с этим можно. Но, перефразируя путинское "удивленное" изречение, вряд ли что-то получится.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»