Минский политехнический колледж «сдает» студентов милиции 7 25.06.2017, 11:39

Фото: bntu.by

Директор колледжа сам пишет на учащихся заявления в МВД и КГБ.

К журналистам сайта zbsunion.by обратились студенты Минского политехнического колледжа Николай Логвинов и Никита Краснокуцкий с рассказом о том, что у них начались трудности с учебой из-за их политической деятельности.

История парней началась с 10 марта, когда они у здания колледжа раздавали ленты с белорусским орнаментом и приглашали людей на День Воли. Заявление в милицию на парней написал сам директор колледжа с просьбой повлиять на молодежь.

Самый простой способ отчислить «нежелательного» студента или надавить на него - пропуски и неуспеваемость.

В конце марта у Николая Логвинова было отработок за пропуски на 100 рублей (около 8-10 практических и лабораторных работ). Он начал отрабатывать. С апреля по июнь в Логвинова была практика и, вернувшись в колледж после нее, увидел «ценник» за пропуски в 400 рублей. Студенту нагло «дорисовали» 300 рублей. Кроме этого Николаю за неделю до конца практики сообщили, что всем преподавателям было приказано не допустить его к экзаменам и «завалить». Это чтобы можно было спокойно исключить из колледжа за академическую задолженность и прогулы.

Никита Краснокуцкий

Фото: zbsunion.by

Никита Краснокуцкий говорит, что на него началось давление еще в 2015, когда он «ВКонтакте» пригласил студентов колледжа на День Воли. Ему дали выговор и лишили премии за успехи в обучении и общественной деятельности.

После суда 27 марта 2017 Никита отсидел 10 суток. В колледже его даже допустили к практике, но много раз вызывали к директору на воспитательные беседы. Никита рассказывает, что директор считает деятельность парней «проплаченной» и грозит трудностями. Еще одного парня, гражданина России, пытаются отчислить из колледжа. Однако сейчас в центре внимания и под угрозой отчисления Логвинов и Краснокуцкий.

После того самого заявления директора в милицию были такие события:

«В понедельник, когда мы пришли в колледж, нам никто из сотрудников не говорил. Был обычный день. Во вторник ко мне на занятиях пришла председатель профсоюза и попросила пройти с ней. Когда я начал вставать, она сказала, чтобы я взял свои вещи. Как только я вышел из кабинета, я достал телефон, чтобы включить диктофон, но она велела мне выключить телефон вообще. Завела в другой кабинет, где уже сидел Краснокуцкий вместе с двумя КГБшниками без формы и удостоверений. Как только я вошел, заместитель директора по воспитательной работе сказала КГБ, чтобы они забирали нас» - рассказывает Логвинов.

Никита Краснокуцкий

Фото: zbsunion.by

Колледж не только нарушал права студентов, но и способствовал их аресту и привлечению к ответственности. За раздачу лент ребята получили по 5 базовых (23.34 КоАП).

Куратор группы, где учится Николай Логвинов, Валентина Яцкевич говорит: «Он парень очень способный и мои успехи в образовании, не двоечник». Теперь его уже не допускают к одному из экзаменов якобы за задолженность. А заместитель директора по воспитательной работе вообще Николаю сказала: «Наш устав - выше Конституции!»