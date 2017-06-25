Спасайте ваши деньги: Часть средств для оплаты коммуналки заблокируют уже завтра 2 25.06.2017, 12:23

Фото: tut.by

С 26 июня EasyPay не будет проводить операции с кошельками белорусов.

С 26 июня все онлайн-операции с кошельками физических лиц в системе электронных денег EasyPay будут запрещены, а электронные кошельки заблокированы. Сегодня последний день, когда по электронному кошельку еще можно провести расходные операции — оплатить услуги и товары в ЕРИП, погасить электронные деньги, напоминает tut.by.

Напомним, с 15 мая Белгазпромбанк и компания «Открытый контакт» приостановили открытие новых электронных кошельков для физлиц в системе электронных денег EasyPay. Это решение обусловлено предстоящей модернизацией системы EasyPay.

Держателям кошельков EasyPay нужно до 25 июня включительно вывести деньги. С 1 июля система прекратит работать с физлицами, сообщили в компании «Открытый контакт».

«Предприятия торговли и сервиса о необходимых действиях будут проинформированы дополнительно, — уточнили в Белгазпромбанке. — В дальнейшем система EasyPay сосредоточится на расчетном обслуживании бизнес-клиентов, а именно: на подключении предприятий торговли и сервиса к системе «Расчет» (ЕРИП), а также предоставлении услуги интернет-эквайринга».