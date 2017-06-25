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В России заговорили о плане по уменьшению страны до размеров Московского княжества

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  • 25.06.2017, 12:33

Имя озвучившего информацию сотрудника нелегальной разведки РФ не разглашается.

Ветеран российской нелегальной разведки рассказал, что НАТО планировало «расчленить» СССР и свести размеры России до размеров Московского княжества.

Такой информацией он поделился в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

Настоящее имя нелегального разведчика в репортаже не приводится. Как сообщается, ветеран разведки работал по направлению НАТО. Брилев пояснил, что, по словам разведчика, в планах альянса развал СССР был только первым этапом.

«А затем создать Средне-Волжскую республику, а всю Россию свести до уровня и размеров Московского княжества», — пояснил разведчик.

По его словам, такие документы действительно существуют, в том числе в архиве Службы внешней разведки.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о связи своей работы в КГБ с нелегальной разведкой.


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