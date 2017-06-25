«Зашьются ведь!»: Валерий Щукин предложил неожиданный метод борьбы с властью
- 25.06.2017, 12:47
Активистам вполне по силам извести эту власть, действуя в рамках закона.
Об этом известный белорусский правозащитник Валерий Щукин написал в блоге на сайте belaruspartisan.org:
«Завалим исполкомы и администрации заявлениями!
Пикет «Свободу политзаключенным!», проведенный в столице подтолкнул меня к мысли, об изменении тактики противодействия властям, нагло попирающим Конституцию.
В основном законе (статья 35) четко написано: государством гарантируется свобода пикетов, не нарушающих общественный порядок и права других граждан.
Десяток человек из разных городов Беларуси, потребовавших 22 июня на Октябрьской площади освободить содержащихся за колючей проволокой политзаключенных, общественный порядок и права других граждан не нарушали:
—стояли в центре свободной площади;
—движению пешеходов не препятствовали.
Тем не менее, некий тип в форменной фуражке без погон на плечах (оные были запрятаны под накидкой) выкрикнул через мегафон: мероприятие не разрешено, и… почти бегом помчался прочь.
Судя по всему, это не должностное лицо Мингорисполкома, которое обязано подойти и объявить пикетчикам, что находиться на площади запрещено.
А работника исполкома не было, поскольку орган городской власти находиться в данном месте, держать в руках плакаты и портреты политзаключенных на этот день не запрещал.
Но, коли не было запрета, то вступает в силу правило: все, что не запрещено разрешено.
Поскольку нарушения общественного порядка не наблюдалось и не намечалось, милиция в том месте на эти полчаса (именно столько длился пикет) была не нужна.
Тем не менее, милицейских чинов и милицейских видеооператоров на площади наличествовало (на глаз) в два раза больше, чем пикетчиков.
Правда, силовики были в цивильной одежде. К пикетчикам и другим гражданам не приближались. Кроме, тех, кто делал видео всех присутствующих на площади.
Наглядно МВДэшники и КГБэшники проявляли себя лишь автозаками, демонстративно снующими вокруг площади против часовой стрелки.
На мой взгляд, неравнодушные граждане могут отучить органы нынешней власти от противоправных деяний (милицию в том числе) завалив исполкомы (администрации) индивидуальными (не анонимными) заявками на разрешение:
—пройти по проспекту от пункта «А» до пункта «Б»;
—встретиться на площади с подругой (другом);
—прокричать здравицу в честь какого-либо известного артиста;
—помахать руками возле дома коллеги;
Сотни, тысячи таких заявлений, полагаю, отучат органы белорусской власти обвинять мирно стоящих или идущих граждан в нарушении порядка. Только отправлять заявления необходимо не по электронке, а на бумажном носителе.
Потому как на каждое письменное обращение требуется давать письменный ответ.
Зашьются ведь!»