«Зашьются ведь!»: Валерий Щукин предложил неожиданный метод борьбы с властью 25.06.2017, 12:47

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Активистам вполне по силам извести эту власть, действуя в рамках закона.

Об этом известный белорусский правозащитник Валерий Щукин написал в блоге на сайте belaruspartisan.org:

«Завалим исполкомы и администрации заявлениями!

Пикет «Свободу политзаключенным!», проведенный в столице подтолкнул меня к мысли, об изменении тактики противодействия властям, нагло попирающим Конституцию.

В основном законе (статья 35) четко написано: государством гарантируется свобода пикетов, не нарушающих общественный порядок и права других граждан.

Десяток человек из разных городов Беларуси, потребовавших 22 июня на Октябрьской площади освободить содержащихся за колючей проволокой политзаключенных, общественный порядок и права других граждан не нарушали:

—стояли в центре свободной площади;

—движению пешеходов не препятствовали.

Тем не менее, некий тип в форменной фуражке без погон на плечах (оные были запрятаны под накидкой) выкрикнул через мегафон: мероприятие не разрешено, и… почти бегом помчался прочь.

Судя по всему, это не должностное лицо Мингорисполкома, которое обязано подойти и объявить пикетчикам, что находиться на площади запрещено.

А работника исполкома не было, поскольку орган городской власти находиться в данном месте, держать в руках плакаты и портреты политзаключенных на этот день не запрещал.

Но, коли не было запрета, то вступает в силу правило: все, что не запрещено разрешено.

Поскольку нарушения общественного порядка не наблюдалось и не намечалось, милиция в том месте на эти полчаса (именно столько длился пикет) была не нужна.

Тем не менее, милицейских чинов и милицейских видеооператоров на площади наличествовало (на глаз) в два раза больше, чем пикетчиков.

Правда, силовики были в цивильной одежде. К пикетчикам и другим гражданам не приближались. Кроме, тех, кто делал видео всех присутствующих на площади.

Наглядно МВДэшники и КГБэшники проявляли себя лишь автозаками, демонстративно снующими вокруг площади против часовой стрелки.

На мой взгляд, неравнодушные граждане могут отучить органы нынешней власти от противоправных деяний (милицию в том числе) завалив исполкомы (администрации) индивидуальными (не анонимными) заявками на разрешение:

—пройти по проспекту от пункта «А» до пункта «Б»;

—встретиться на площади с подругой (другом);

—прокричать здравицу в честь какого-либо известного артиста;

—помахать руками возле дома коллеги;

Сотни, тысячи таких заявлений, полагаю, отучат органы белорусской власти обвинять мирно стоящих или идущих граждан в нарушении порядка. Только отправлять заявления необходимо не по электронке, а на бумажном носителе.

Потому как на каждое письменное обращение требуется давать письменный ответ.

Зашьются ведь!»