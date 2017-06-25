Колумбия и Перу обогнали Беларусь в рейтинге социально прогрессивных стран
- 25.06.2017, 12:56
«Хрустальный сосуд» оставила позади даже обороняющаяся от военной агрессии Украина.
Беларусь в американском рейтинге Social Progress Index очутилась в седьмом десятке, сообщает thinktanks.by.
По мнению экспертов американской организации Social Progress Imperative, Беларусь в деле социального прогресса заначительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.
В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.
В итоге Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции. Украина заняла 64-е место, Россия - 67-е.
У остальных наших соседей позиции значительно лучше. Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия - на 34-й, а Литва - на 35-й.
Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.
Топ-14 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных:
1 Denmark
2 Finland
3 Iceland
3 Norway
5 Switzerland
6 Canada
7 Netherlands
8 Sweden
9 Australia
9 New Zealand
11 Ireland
12 United Kingdom
13 Germany
14 Austria