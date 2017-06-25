Колумбия и Перу обогнали Беларусь в рейтинге социально прогрессивных стран 25.06.2017, 12:56

Фото: TravelAsk

«Хрустальный сосуд» оставила позади даже обороняющаяся от военной агрессии Украина.

Беларусь в американском рейтинге Social Progress Index очутилась в седьмом десятке, сообщает thinktanks.by.

По мнению экспертов американской организации Social Progress Imperative, Беларусь в деле социального прогресса заначительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.

В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.

В итоге Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции. Украина заняла 64-е место, Россия - 67-е.

У остальных наших соседей позиции значительно лучше. Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия - на 34-й, а Литва - на 35-й.

Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.

Топ-14 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных:

1 Denmark

2 Finland

3 Iceland

3 Norway

5 Switzerland

6 Canada

7 Netherlands

8 Sweden

9 Australia

9 New Zealand

11 Ireland

12 United Kingdom

13 Germany

14 Austria