Названы 10 животных, способных потягаться умом с человеком 25.06.2017, 12:59

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Некоторые животные обладают такими когнитивными способностями, которым человек может только позавидовать.

В подборке издания popmech.ru — 10 умнейших созданий (помимо человека).

Голуби, древнейшие почтальоны, испокон веков использовались человеком для пересылки сообщений. Они способны ориентироваться по солнцу и запоминать дорогу, покрывающую большие расстояния — их мозг обладает прекрасным «чувством карты» и «внутренним компасом». Человек подобными функциями, увы, похвастаться не может.

Павианы. Когнитивные способности этих приматов схожи с человеческими. И в первую очередь это касается их поведения. Так, павианы умеют распознавать стресс и справляться с ним. Согласитесь, не каждый человек владеет таким навыком. У павианов сложная социальная система, они способны критически мыслить и коллективно находить решение проблем. А еще они прирожденные воры — павианы способны не просто украсть чужое, но спланировать настоящее ограбление.

У дельфинов наибольший коэффициент соотношения массы тела к мозгу и самый крупный мозг среди представителей животного мира. Они могут узнавать себя в зеркале, у них богатые эмоциональные возможности — например, они издают звуки, когда счастливы. Их можно обучить играм и особому языку коммуникации с человеком. Дельфины не только одни из умнейших животных, но и одни из самых дружелюбных.

Собака — друг человека, самое преданное животное на планете. Это единственный зверь, который готов пожертвовать жизнью ради своего хозяина: у собак есть особый инстинкт, направленный на защиту хозяина любой ценой. Возможности мозга собаки зависят от ее породы. В целом любую собаку можно обучить различным навыкам. Некоторые четвероногие успешно служат в полиции и подобных структурах и даже принимают участие в военных действиях.

Белки, конечно, не могут соревноваться в когнитивных способностях с человеком, павианом или собакой. Однако когда дело доходит до вопросов поиска пищи, тут они практически вне конкуренции — они готовы на все и у них прекрасная память. Согласитесь, неплохой набор для такого маленького мозга.

Осьминоги — страшные животные, одни из самых опасных хищников на Земле. Для реализации своих кровожадных потребностей природа даровала им необычные навыки. Так, осьминоги прекрасно мимикрируют, меняя цвет и сливаясь с окружающей средой, чтобы уйти от опасности. А еще они могут охотиться на своего охотника — переиграть ситуацию и напасть на хищника, который представляет для них угрозу.

Свиньи обладают ментальными способностями, сравнимыми со способностями трехлетнего ребенка. У них есть эмоции и они испытывают чувства. Свиньи видят сны и плачут, когда им грустно. Они могут обучаться, ежедневно овладевая новыми навыками, а также способны справляться с экологическим стрессом.

Макака-резус — наиболее известный вид макак. Они способны копировать людей, их мимику и повадки. Считается, что они обладают хорошими коммуникативными навыками, могут формировать сложные социальные структуры и вести себя в соответствии со своей социальной ролью. Макака-резус может разбить прочную поверхность с помощью тяжелого камня и участвовать в схватках — как правило, их атаки не спонтанны, а хорошо спланированы.

Орангутан отлично копирует поведение человека, способен обучаться игре и вообще по своим ментальным данным не уступает трехлетнему ребенку. Орангутан обучаем: например, может усвоить, как использовать гвоздь и молоток для соединения предметов. Развитую коммуникацию дополняет способность подстраиваться под новую среду, овладевая необходимыми навыками для существования в изменившихся обстоятельствах.

Шимпанзе наиболее похожи на людей и обладают самыми впечатляющими когнитивными способностями из всех животных после человека. Они видят, мыслят и действуют как человек, способны играть в игры и даже решать математические задачи. Считается, что возможности их мозга сравнимы с возможностями пятилетнего ребенка.