Лиловый Путин Игорь Поночевный, «Обозреватель»

25.06.2017, 14:33

Владимир Путин

От одной женщины муж ушел.

Забрал телевизор, халат, дрель и тапочки, поцеловал в лоб, и ушел насовсем. Женщина сначала сидела неподвижно на стуле пять часов, как истукан, а потом встала и пошла в Пятерочку. И купила себе там бутылку коньяка "Три звездочки" с горя. И на закуску взяла лимон.

Ей сначала не хотели продавать, потому что было уже после двадцати двух, и говорят: "Разве, дамочка, вы не знаете?". Но она прошептала, что ее только что бросил муж, и все кассирши охнули и сжалились над этой женщиной. И продали коньяк, потому что это был экстраординарный совершенно случай, и не по-людски.

И женщина пришла обратно в пустой свой дом, села за стол и горестно разрыдалась, и бутылку целиком и выпила, и лимоном закусила, чтобы все вернулось взад: муж, телевизор, халат, дрель и тапочки. И упала на кровать и забылась нетрезвым сном.

И снится этой женщине удивительное: будто с неба к ней спускается сам Путин в белом одеянии, только в виде негра, лиловый, как эфиоп, и говорит: "Олечка, я тебя люблю!" (а ее Оля звали) и целует прямо в пухлые губы.

Спустя месяц эта женщина начинает что-то как будто подозревать, и покупает тест на беременность, который вдруг дает положительный результат самым удивительным образом, и женщина не понимает, как такое возможно? И она записывается к врачу, к психологу, похожему на Зигмунда Фрейда, на консультацию. Но психолог, похожий на Зигмунда Фрейда, протирает свои очки и ничего не может понять и расшифровать, что все это значит, и возвращает ей деньги. И через девять месяцев у нее и вправду рождается сын, афроамериканец, которого она называет "Владимиром", в честь отца.

И это становится известно окружающим: соседям и родственникам и друзьям и знакомым, и даже на работе, в бухгалтерии, что с неба к ней спустился во сне Путин в виде ангела в белом одеянии, только негр, и она от него родила черного мальчика по имени Володя. И все над ней немножко подшучивают, что она слегка чокнутая и рассказывают друзьям и знакомым, и наконец, приглашают на Первый канал, на шоу "Пусть говорят", чтобы всей страной посмеяться, какая она дура. И женщина эта берет ребенка в охапку и едет на телевидение. И там все подробно рассказывает, и разворачивает своего черного младенца, и демонстрирует его по телевизору. И тут все ахают, как он похож на Путина: такой же маленький, лысый, и все время врет, и глазки туда-сюда бегают, и георгиевская ленточка сбоку.

И тогда ведущий спрашивает самого лучшего русского адвоката Падву, что он думает по этому поводу, и Падва долго чешет свою бороденку, и в задумчивости говорит, что доказать сможет только генетическая экспертиза. И женщина отвечает: "Я согласная". И у ребенка берут кровь на анализ и говорят прийти через неделю. И эта женщина заматывает своего лилового сына Владимира обратно в наволочку, и уходит домой, и ложится спать.

И вдруг посреди ночи в ее квартире раздается звонок. И она смотрит в форточку, а там стоит большой Черный лимузин. И женщина спрашивает через дверь: "Кто там?" и глядит пристально в глазок. А там — ФСБ с автоматами! И эта женщина открывает трясущимися руками, и к ней входит мужчина в плаще и в очках и, ничего совсем не говоря, открывает портфель и достает оттуда два паспорта, на имя Марии Альфонсо Хулио Долорес и ее шестимесячного сына Хуана Эмилио Санчес Долорес, а также два миллиона долларов и ключи от трехэтажного дома в Гондурасе. И человек в очках говорит: "У вас, женщина, есть всего только 15 минут, чтобы собраться и поехать со мной на аэродром". И женщина бежит к ребенку.

И они улетают спецрейсом в Гондурас, где Черный лимузин привозит женщину в шикарный дом с видом на океан и ее оставляют с мальчиком жить в этом доме. И она там поселяется насовсем, и иногда ходит гулять в парк или на залив, и ни в чем совсем не нуждается, и все кругом принимают ее за богатую американку, которая тайно родила от Майкла Джексона, низко ей кланяются, и не знают всей трагической правды. И эта женщина иногда скучает по России, по родной бухгалтерии, по мужу, и по Владимиру Владимировичу, конечно, и поет своему сыну вечерами песню: "С чего начинается Родина?" и пускает слезу, расчувствовавшись. И мальчик вырастает и становится к шестнадцати годам — вылитый отец, только негр.

И вдруг в один прекрасный день эта женщина видит, что к ее дому снова подъезжает Черный лимузин, и из него выходят три волхва в генеральских мундирах: ФСО, ФСБ и МВД. И они заходят в комнаты и становятся на одно колено перед ее сыном Владимиром, который в это время ест козявку, вынутую из носа, и говорят, склонив голову и сняв фуражку: "Ваше Императорское Величество, Ваш отец скончался, и народ призывает Вас на царствование", и вручают ему скипетр и корону. И он смеется, как идиот, и принимает монаршие знаки. А мать его делается Государыней Императрицей Ольгой Великой, опекуншей до тридцатипятилетния сына, потому что так — по Конституции.

И они возвращаются торжественно обратно в Москву, в Кремль. И первым делом, что Государыня Императрица делает, так это казнит своего бывшего мужа на Красной площади, в присутствии миллиона людей. И палач бьет ему по шее топором, и поднимает за лысину голову над эшафотом, и женщина плюет в отрубленную морду, и кричит радостная: "Ну что, мразь, доволен?! Доволен?!" И истерически смеется. И смеется, и плачет, потому что, все-таки, жалко. Но такой уж это человек, конченный, что не исправить. И Зинке его тоже отрубает. И потом издает первый императорский указ, чтобы мужья не бросали своих жен под страхом смертной казни.

И тут эта женщина вдруг опять просыпается и видит, что она спит на диване, а на столе — пустая бутылка коньяка, и остатки лимона. И у нее голова страшно раскалывается, и во рту будто дворовые кошки насрали. И нигде нет мужа, телевизора, халата, дрели и тапочек. И она понимает, что все это ей просто приснилось, что она бывшему мужу голову отрубила, а не на самом деле. И женщина опять плачет, и идет на свою работу, в бухгалтерию. И спустя месяц покупает тест на беременность, думая: "А вдруг, не приснилось? Может же быть такое чудо?" Но тест оказывается отрицательным. И она покупает еще один тест через месяц, и еще, и еще, и так — десять лет подряд, но все равно — напрасно и безрезультатно.

Так, у этой женщины, в силу трагического стечения обстоятельств, не только ушел муж из дома, но и не родился сын афроамериканец от российского Президента Владимира Путина.

Игорь Поночевный, «Обозреватель»