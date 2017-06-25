Тадеуш Кондрусевич: Не уподобляйтесь флюгеру 25.06.2017, 14:49

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католического костела в нашей стране призвал белорусов быть твердыми в своих убеждениях.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, вместе с католиками Случчины принял участие в праздновании 25-летия прихода костела святого Антония в Слуцке. Богослужение и другие мероприятия прошли в субботу, 17 июня.

Во время визита в наш город архиепископ нашел время, чтобы ответить на вопросы корреспондента «Кур’ера».

— Четверть века назад в Слуцке была возрождена католическая община. Какие изменения за это время произошли в жизни римско-католической церкви?

— Говоря о возрождении духовной жизни за последние 25 лет, надо отметить, что ему предшествовали 70 лет преследований и гонений за веру. Только благодаря нашим бабушкам и дедушкам, старшему поколению немногочисленных священников вера сохранилась. Однако она ослаблена. Начавшийся 25 лет назад процесс возрождения — непростой и длительный. Нельзя сказать, что мы уже стали другими. Люди, воспитанные на постулате «религия — это опиум для народа» и считающие, что украсть в колхозе — дело нормальное, сразу в прошлое не уйдут. Изменить человека значительно сложнее, чем поменять названия улиц и площадей.

Сегодня появились новые вызовы, когда человек живет, как будто Бога совсем нет, теряя нравственные ориентиры. Общественная почва податлива такому влиянию.

Перед христианской церковью — и католической, и православной — стоит задача дать ответы на вызовы, не поддаться этим веяниям, сохранить в себе духовность, веру и жить ею.

— На уровне взаимоотношения простых людей у нас в Беларуси нет межконфессиональных и религиозных конфликтов. Однако все чаще появляются люди, позволяющие себе нападки на христианство…

— Есть такая тенденция сейчас. Зачастую образованные и публичные люди считают, что они могут критиковать церковь, одновременно отказывая ей в праве на защиту. Во Франции, к примеру, принят закон, согласно которому человек, выступающий против абортов, может быть подвергнут серьезному наказанию.

Перед Пасхой летел из Вашингтона в Минск. Пересадка была во Франкфурте-на-Майне. На контроле снял все металлические вещи и положил в сумку. Меня заставили ее открыть — мол, там находится холодное оружие. Я возразил, но они указали на крест. Пришлось объяснять, что крест — это оружие, но духовное. Три человека 15 минут решали вопрос о провозе символа христианства. И это в Германии — стране, выросшей из христианства.

— Ваши пожелания читателям газеты «Кур’ер».

— Оставайтесь всегда верными Богу. Будьте твердыми христианами. Не уподобляйтесь флюгеру, который послушно поддается ветрам безнравственности. Живите согласно божьим заповедям. Сегодня, прежде всего, нужны свидетели веры — тогда человек становится живой страницей Евангелия.