Почему белорусам лучше не болеть Кирилл Живолович, «Белгазета»

25.06.2017, 14:55

Кому-то вип-палата в сосновом бору с видом на Минское, но море, а остальным – как получится.

В Минздраве оригинально подошли к своему профессиональному празднику и накануне дня медицинского работника предложили гражданам сброситься на строительство больницы.

На прошлой неделе Минздрав на собственном сайте объявил «сбор средств для детской больницы» в Гомеле. Решение о строительстве нового комплекса больницы было принято много лет назад, но только в прошлом году лично глава вертикали поручил завершить все работы в течение двух лет и оснастить новое медучреждение самым современным оборудованием: «Я готов свою зарплату отдавать. Надо собирать понемногу, чтобы это была общенародная стройка, а не надеяться только на республиканский бюджет». И вот оказалось, что то ли президентская зарплата маловата для общенародной стройки, то ли республиканский бюджет совсем прохудился, то ли еще что приключилось, но денег на детскую больницу в Гомеле не хватило.

Сразу приходит на ум расходная часть в области здравоохранения для избранных. Новая клиника для чиновников высшего ранга, которая возводится в районе Ждановичей и придет на смену прославленной президентской лечкомиссии, обойдется бюджету по документам примерно в 100 млн. евро. Достроить ультрасовременную больницу планируют оперативно - уже в нынешнем году. Ведь это вопрос государственной важности - высокопоставленные лица страны у нас очень любят демонстрировать невиданную роскошь самим себе. Зато в некоторых забытых боярами и популистами районах больницы не могут достроить уже десятилетиями и люди привыкли лежать на кушетках в коридорах местных поликлиник, а в Минске 7 лет назад обещали строительство новой клиники, чтобы решить проблему свободных мест в стационарах, но ограничились оборудованием нового кладбища в 20 км от города.

В области отечественного здравоохранения на прошлой неделе вообще фонтанировало паникой и печалью. В Гродно мужчина бегом гнался по дороге за собственным покатившимся автомобилем, упал и умер, так и не дождавшись скорой медицинской помощи в центре города. В Бобруйске медики не успели спасти мужчину, которому стало плохо в городском бассейне. В Берестовицком районе умер 9-летний мальчик, который отдыхал в детском оздоровительном лагере и с болями в животе был доставлен сначала в районную, а затем и в областную больницы. В обоих медучреждениях не только не смогли спасти ребенка, но так и не назвали причин его смерти…

Обошлось без летальных исходов, но все равно пошло через пень-колоду дело в Светлогорске. По информации правоохранительных органов, «неизвестные зашифровали все файлы на сервере районной больницы» и «для расшифровки потребовали выплату в сумме криптовалюты 1ВТС (биткоин), что составляет $2700». Взлом больничного сервера был произведен самым примитивным способом - путем обычного подбора пароля. Можно себе представить степень недоумения и ужаса на лицах светлогорских чиновников, которых оповестили о ЧП, криптовалюте и биткоинах.

И надо полагать, что инцидент в Светлогорске - это прямое следствие построения в стране так называемого «электронного здравоохранения», о создании которого было заявлено 2 месяца назад. На реализацию проекта, между прочим, привлечен кредит в $125 млн. Какая уж тут детская больница в Гомеле, когда десятки миллионов ради «электронного здравоохранения» освоить требуется?

Такое вот у нас сложилось ущербное и неадекватное положение в медицине. На президентскую больницу деньги есть, а на детскую нет. Чиновники из Минздрава рапортуют и берут под козырек, а рядовая медицина зачастую уже не в состоянии откачать человека при обыкновенном сердечном приступе. В некоторых регионах запись на диагностические исследования ведется на месяцы вперед, а каждый второй медик мечтает бросить работу из-за нищенского существования.

Вот и получается, что у одних жидкий суп из кислой капусты вместо антибиотиков, а другим подавай плазменный телевизор на тумбочку. Кому-то вип-палата в сосновом бору, с видом пусть и на Минское, но море, а остальным - как получится. Точнее, не получится. Никак. Совсем. В таком государстве привыкайте не болеть или учитесь быстро умирать.

Кирилл Живолович, «Белгазета»