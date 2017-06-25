Австралия установила новый мировой рекорд по процветанию 25.06.2017, 15:09

30 июня Австралия сменит на этом пьедестале Голландию.

Говорят, раньше одним из самых плохих пожеланий в Китае было: «Чтобы тебе жить в интересные времена!». С этой точки зрения Австралия очень «скучная страна». А 30 июня 2017 года она установит мировой рекорд по «скучности», пишет издания hyser.com.ua.

Можно сказать, что Австралия, которую называют Lucky Country, в переводе с китайского может означать «скучная страна», а Китай в данном случае — одна из причин этого. Но обо всем по порядку.

30 июня в Австралии будет установлен мировой рекорд — 26 лет или 104 квартала непрерывного роста экономики страны. Австралия сменит на этом пьедестале почета Голландию, где непрерывный рост экономики наблюдался с 1982 по 2008 год или же 103 квартала подряд.

Если в 1991 году население Австралии насчитывало 17 миллионов человек, то сегодня там проживает 25 миллионов.

Следует заметить, правда, что 2016 год чуть-чуть напугал австралийцев, когда в третьем квартале наблюдалось небольшое падение, но по итогам года страна вышла с положительным результатом. И в 2018 году ожидается прирост экономики на 3%.

Последний непродолжительный спад в Австралии был в 1991 году, когда на мировой политической арене еще были Горбачев, Коль и Буш. С тех пор в самой Австралии сменилось шесть премьер-министров. А целое поколение австралийцев не знает что такое спад в экономике. Австралия смогла преодолеть два мировых кризиса: финансовый кризис 2008 года и сырьевой кризис в 2015 году. Что же лежит в основе настолько успешного развития страны?

Стабильность банковского сектора. В Австралии существуют только четыре больших банка, которые распределили между собой финансовый сектор страны и получают стабильно высокую прибыль.

Постоянный и растущий спрос из Азии на газ, нефть, уголь и железную руду, а также продукцию аграрного сектора. Третья часть австралийского экспорта сегодня направляется в Китай, для сравнения в 1991 году только 2%. Профессор экономики Сол Эслейк из университета Тасмании, говоря об Австралии, заметил:

«Кроме самого Китая ни одна страна в мире на протяжении последних трех десятилетий не выиграла так сильно от роста Китая и его индустриализации».

В 2016 году торговый оборот между двумя странами составил 107,8 миллиардов долларов, при этом торговый дефицит Китая в торговле между двумя странами был равен 30 миллиардам долларов. В ближайшие пять лет Китай планирует импортировать товаров на 8 триллионов долларов и определенная часть этой суммы придется на Австралию. Росту экспорта товаров из Австралии в Китай способствует заключение в 2015 году между двумя странами китайско-австралийского соглашения о свободной торговле.

В последнее время значительный доход австралийцам приносит рынок образования. Все больше и больше родителей из азиатских стран направляют своих детей в австралийские школы и университеты, так как это ближе, чем США и Европа, да и дешевле.

Активность китайцев на рынке жилья, с одной стороны, способствовала буму в строительства, а с другой привела к росту цен. В таких городах как Мельбурн и Сидней каждая третья квартира или дом покупаются китайцами. В результате в Сиднее цены на жилье за прошедшие восемь лет увеличились в два раза. И эти процессы будут продолжаться, поскольку к 2016 году Китай планирует создать в Австралии 1 миллион рабочих мест в сфере услуг.

Стабильному росту экономики в последние 26 лет способствовала также грамотная иммиграционная политика. С 1991 года в страну ежегодно прибывало до 200 000 мигрантов.

На протяжении последних лет наблюдается также рост туристических услуг. В 2016 году страну посетило 8,2 миллиона туристов. Построено 102 новых отеля.

Однако односторонняя зависимость от Китая очень опасна для Австралии. В случае экономического спада в Китае это автоматически может привести к резкому сокращению экспорта. Пока же дела у австралийцев идут хорошо. Они считают, что их место в десятке самых счастливых стран мира. У 55% населения есть активы более чем на 100 000 долларов и только 11% граждан Австралии имеют меньше, чем 10 000 долларов. Оба этих показателя являются пиковыми в глобальном сравнении с другими странами.