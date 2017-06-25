Слонимцы почтили память легендарного повстанца Михала Воловича 25.06.2017, 15:23

Фото: harodniaspring.org

Герой восстания 1830 года вернулся из Франции на Родину, чтобы начать партизанскую войну против российской власти.

В воскресенье, 25 июня, в деревне Поречье Слонимского района состоялось мероприятие по чествованию одного из руководителей восстания 1830-1831 годов против Российской империи Михала Воловича и его 12 соратников, сообщает racyja.com.

К памятному кресту в честь повстанцев, который находится на кладбище деревни Поречье, приехали активисты Слонимского объединения демократических сил, которые возложили цветы на мемориальный знак и почтили память героев минутой молчания.

Михаил Волович окончил Виленский университет, где был состоял в товариществе филаретов и филоматов.

Участвовал в восстании 1830—1831 годов, сражался под командованием бригадного генерала Антония Гелгуда. После поражения восстания эмигрировал во Францию, где сблизился с демократическими организациями, движением карбонариев.

Под влиянием Юзефа Заливского решил принять участие в его военном рейде на территорию Беларуси и Литвы, чтобы поднять там крестьянское восстание. Предполагалось, что западноевропейские карбонарии окажут им помощь.

Фото: harodniaspring.org

По решению Юзефа Заливского Михаил Волович должен был создать и возглавить партизанский отряд в Слонимско-Новогрудском округе. 19 марта 1833 года постанцы перешли российскую границу и начали действовать на Слонимщине и Гродненщине.

В отряд Воловича вступили окрестные крестьяне из Поречья, Острова и Бардашов. Чтобы добыть деньги, мятежники напали на почту. Волович запланировал взять штурмом тюрьму в Слониме с тем, чтобы освобожденные заключенные присоединились к повстанцам.

Гродненский губернатор М. Н. Муравьев-Виленский приказал окружить повстанческий отряд над Щарой. Михаил Волович пытался покончить жизнь самоубийством, но пистолет дал осечку. Повстанцы были взяты в плен. Всего по Гродненщине было арестовано более 150 человек. На допросе Волович свидетельствовал, что «хотел использовать предполагаемое восстание, чтобы осуществить свои намерения и освободить крестьян».

11 июня 1833 года в Гродно начался судебный процесс. Рядом с Воловичем на скамье подсудимых сидели 10 крестьян, был приговорен к смертной казни через четвертование, однако князь Долгоруков смягчил приговор. Михаила Воловича повесили в Гродно 2 августа 1833 года. Остальные повстанцы были сосланы в Сибирь — на каторжные работы, в арестантские роты, на поселение.

Некогда Воловичи построили в Поречье из дерева униатский храм, но в 1842 году он сгорел. Потом на месте сгоревшего храма был построен новый из камней и кирпича. Но шло время, и этот храм забрали себе православные верующие, а потом во второй половине ХХ века он превратился в колхозный склад. И только в 1990-х годах здание храма было возвращено православной церкви и теперь оно почти отстроено по-новому.

Где-то на кладбище возле церкви некогда находилась могила Воловича, но большевики ее сравняли с землей.

После эмиграции во Францию, Михаил Волович вернулся на родину, так как не смог жить на чужбину. «Зовет Отечество - не могу без него», - говорил он когда-то. И он вернулся, хотя знал, что его ждет впереди. Обо всем этом в своем выступлении рассказал житель Слонима Николай Борисик.

Михаил Волович погиб в борьбе за свободу своего народа. Но память о нем живет не только на родной Слонимщине, но и во всей Беларуси.