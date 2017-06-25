«Самолет ихний, там кнопка специальная есть»
- Сергей Марцелев
- 25.06.2017, 15:52
Не люблю теорий заговора, но с покупкой Беларусью военных самолетов РФ что-то не так.
Его семья жила возле аэродрома. Отец, рано постаревший от нужды, кричал матери: «Заткни мелкого!».
Несчастные семьи несчастливы схоже.
Он рано перестал плакать. Все его пухлые младенческие звуки перекрывал рев военной авиации. День-в-ночь. Ночь-в-день. С юных годков из ушей шла кровь.
В армию его не взяли, к совершеннолетию практически оглох. Отец отравился техническим спиртом, добытым из истребителя и скоропостижно умер. Мать молчала, но еду готовила исправно, помнила выкормыша, хотя сама годами ходила в засаленном халате. А может и не так уж и молчала, просто слух окончательно подвел его, подставил и оставил.
Мы встретились в пивной райцентра. Был, конечно,монолог. Слушать он не умел и не любил, зато виртуозно играл щитовидкой. Стронций на Гомельщине многих награждает таким.
- Самолеты покупаем у расеян, гааа? Так прыдурашные. Хто цыгану седло продаст?
Самолет ихний, там кнопка специальная есць. Нажаць и самалет падает.
- Что за чушь?
- Малчи, малчи. У польского президента какой самолет был?
- ТУ 154.
- Вот. И летел он на годовщину, где их (прозвучало как ЫХ) в Катыни убили.
Символично. Вот расеяне кнопку и нажали. Упал самолет.
Я поморщился. Не люблю теорий заговора.
-Тебе то откуда про кнопку знать?
-Гааа?
- ....на!
- Поживи с мое на аэродроме. Еще и не то узнаешь.
Подумалось: неглуп, ох неглуп этот слабослышащий. Жаль, что его жизнь сложилась именно так. Дай Бог, чтобы невидимый оператор не нажал кнопку.
Сергей Марцелев, «Фейсбук»