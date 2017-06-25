«Самолет ихний, там кнопка специальная есть» Сергей Марцелев

25.06.2017, 15:52

Сергей Марцелев

Не люблю теорий заговора, но с покупкой Беларусью военных самолетов РФ что-то не так.

Его семья жила возле аэродрома. Отец, рано постаревший от нужды, кричал матери: «Заткни мелкого!».

Несчастные семьи несчастливы схоже.

Он рано перестал плакать. Все его пухлые младенческие звуки перекрывал рев военной авиации. День-в-ночь. Ночь-в-день. С юных годков из ушей шла кровь.

В армию его не взяли, к совершеннолетию практически оглох. Отец отравился техническим спиртом, добытым из истребителя и скоропостижно умер. Мать молчала, но еду готовила исправно, помнила выкормыша, хотя сама годами ходила в засаленном халате. А может и не так уж и молчала, просто слух окончательно подвел его, подставил и оставил.

Мы встретились в пивной райцентра. Был, конечно,монолог. Слушать он не умел и не любил, зато виртуозно играл щитовидкой. Стронций на Гомельщине многих награждает таким.

- Самолеты покупаем у расеян, гааа? Так прыдурашные. Хто цыгану седло продаст?

Самолет ихний, там кнопка специальная есць. Нажаць и самалет падает.

- Что за чушь?

- Малчи, малчи. У польского президента какой самолет был?

- ТУ 154.

- Вот. И летел он на годовщину, где их (прозвучало как ЫХ) в Катыни убили.

Символично. Вот расеяне кнопку и нажали. Упал самолет.

Я поморщился. Не люблю теорий заговора.

-Тебе то откуда про кнопку знать?

-Гааа?

- ....на!

- Поживи с мое на аэродроме. Еще и не то узнаешь.

Подумалось: неглуп, ох неглуп этот слабослышащий. Жаль, что его жизнь сложилась именно так. Дай Бог, чтобы невидимый оператор не нажал кнопку.

Сергей Марцелев, «Фейсбук»