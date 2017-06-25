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Синоптики: В понедельник будет до +26 градусов

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  • 25.06.2017, 16:16
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В Беларуси 26 июня на большей части территории страны ожидаются дожди.

Завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории страны 26 июня прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер будет западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 18 по северо-западу до 26 градусов тепла по юго-востоку страны, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


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