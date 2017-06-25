Глава ЦРУ обвинил РФ в многолетних попытках подорвать демократию 25.06.2017, 16:25

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Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Майк Помпео заявил, что усилилась тенденция к утечкам и «краже американских секретов».

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что не видит ничего удивительного в сообщениях о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами MSNBC, которую американский кабельный канал показал в субботу, 24 июня, пишет «Немецкая волна».

Это первое интервью, которое Помпео дал новостному СМИ с момента занятия им поста руководителя внешней разведки США в январе этого года.

«Русские десятилетиями пытались подорвать американскую демократию. Так что в некотором отношении это - не новость. Тем не менее эти сообщения заставляют нас с особым вниманием отнестись к тому, как мы можем остановить их (русских. - Прим.)«, - подчеркнул глава правительственного агентства США.

Помпео не стал обвинять лично Путина

При этом Майк Помпео заявил, что не может утверждать, стоял ли за кампанией по вмешательству в американские выборы лично президент РФ Владимир Путин. Таким образом директор ЦРУ прокомментировал вышедшее 23 июня большое расследование The Washington Post. Газета опубликовала обзорный материал, в котором говорила о «прямой вовлеченности» Путина в киберкампанию по подрыву и дискредитации избирательного процесса в США.

ЦРУ грозит разоблачителям

Вместе с тем глава Центрального разведывательного управления посетовал, что после разоблачений бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена усилилась тенденция к утечкам и «краже американских секретов» - из соображений самопиара или материальных побуждений. Администрация хозяина Белого дома Дональда Трампа активно настроена на предотвращение подобных инцидентов в будущем и наказание виновных в них, предупредил он.

Ранее Майк Помпео уже высказывал мнение, что разоблачители - такие, как создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его коллеги - только «строят из себя крестоносцев», а на самом деле помогают врагам США, например, России, и общаются с диктаторами.