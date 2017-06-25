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Самые сильные моменты с литовских учений «Железный волк»

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  • 25.06.2017, 17:01
Фото: delfi.lt

В международных учениях приняли участие около 5300 солдат из Литвы и десяти других стран НАТО.

В пятницу официально закончились крупнейшие в этом году международные учения в Литве «Железный волк - 2017», пишет delfi.lt.

Церемония закрытия прошла на полигонах в Гайжюнай и генерала Сильвестра Жукаускаса. В последний день учений на полигоне в Гайжюнай и его округе пять часов длилась оборонительная операция, задачу выполнения которой выполняли военные Литвы, Германии, Нидерландов и Норвегии.

Учения «Железный волк» длились две недели. В них принимало участие около 5300 солдат из Литвы и десяти других стран НАТО.


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