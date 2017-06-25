Эстония открыла первое в мире цифровое посольство в Люксембурге 25.06.2017, 17:24

Все правила по защите информации, которые действуют в стране, должны распространяться и на ее «цифровое посольство».

Правила о том, что могут делать и чего не могут правительства с персональными данными регламентируются тем, где эти данные хранятся. Технологические компании хранят информацию на серверах по всему миру, и правительства могут использовать это, чтоб красть личные данные, пишет hightech.fm.

Тем не менее, Эстония решила пойти на рискованный шаг и подписала соглашение об открытии «посольства данных» в Люксембурге. Фактически, Люксембург выделяет серверную как представительство Эстонии. Таким образом, все права и правила по защите информации, которые действуют в стране, должны распространяться и на ее «цифровое посольство».

После распада СССР Эстония решила вплотную заняться цифровыми технологиями. За последние 20 лет Эстония стала «цифровым раем» — в стране произошел технологический бум. Среди его «героев» — Skype, TransferWise, Kazaa, Fitsme и Playtech.

В прошлом году Эстония решила увеличить население своей страны за счет 10 млн цифровых граждан. Страна также обещала помочь Ямайке построить электронное государство.